Tatris представляет новую PTZ 2Мп камеру XNP-6370RH от Hanwha Techwin

Новости участников портала \\ 17.04.2017 15:11 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris,дистрибьютор Hanwha Techwin, представляет новинку серии Wisenet X: скоростную поворотную IP-камеры XNP-6370RH.

Напомним, что камеры серии Wisenet X построены на новом чипсете Wisenet 5, организованном по принципу «система на кристалле» (SoC), что обеспечивает его высокую производительность.

Формирование видеопотоков

КМОП-матрица размером 1/1,9 дюйма с прогрессивной развёрткой формирует изображение в сжатии H.265 или H.264 при частоте до 60 к/с либо MJPEG при частоте 15 к/с для передачи в несколько потоков. Новинка поддерживает фирменную технологию WiseStream, которая позволяет существенно повысить эффективность сжатия изображения.

Возможность формировать цветное изображение при низкой освещённости — одно из достоинств камер серии Wisenet X. В цветном режиме новая камера имеет чувствительность 0,05 лк. Для работы в темноте в камере имеется мощная встроенная адаптивная ИК-подсветка дальностью 350 метров.

Динамический диапазон телекамеры XNP-6370RH с помощью функции WDR может быть расширен до величины 120 дБ. Для нормализации контрастности изображения используется фирменная функция SSDR, для подавления шумов — SSNR.

Поворотные свойства камеры

Характеризуются высокими скоростями — 400 град/с для панорамирования, выполняемого на 360° без ограничения и 300 град/с для наклона в диапазоне от -5 до +185°. Объектив камеры обеспечивает 37-кратное оптическое увеличение.

Встроенная видеоаналитика

Представлена в модели XNP-6370RH обнаружением пересечения линии, входа объекта в определённый участок и выхода из него, появления и исчезновения предметов, детектор движения, детектор внешнего воздействия. Помимо этого, в камере имеется возможность автоматического обнаружения звуков.

Дополнительные возможности

В камере поддерживается карта microSD ёмкостью до 128 Гбайт. Возможна организация двунаправленной передачи звука. Диапазон рабочих температур телекамеры — от -50 до +55°C. Её защита от пыли и влаги соответствует классу IP66, от удара — классу IK10.

Рекомендованная розничная цена на камеру составляет 3 399$.



