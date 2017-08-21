Tatris представляет надежное и удобное iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S

Новости участников портала \\ 08.11.2017 22:03 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris на правах официального дистрибьютора Hanwha Techwin представляет внешнее 16-дисковое iSCSI-хранилище Wisenet SRB-160S.

Дисковое хранилище Wisenet SRB-160S служит для расширения емкости видеоархива (до увеличения на 128 Тбайт) и записи в него больших объемов данных в составе системы видеонаблюдения.



Возможность подключения до восьми видеорегистраторов позволяет создать систему видеонаблюдения для объекта среднего размера с единым видеоархивом, без избыточных мощностей хранения.



Надежность хранения информации в устройстве SRB-160S достигается за счет использования RAID-массива. Он может быть организован по схеме RAID 0, RAID 10, RAID 5 или RAID 6. В сочетании с массивом RAID 5 применяется горячее резервирование (hot standby). Настройка RAID-массива производится в одно касание. При этом, поддерживается горячая замена дисков – возможность вынимать и ставить их без отключения питания и без прерывания работы устройства.



Функция Network Failover обеспечивает восстановление работы хранилища после сбоя, а функция Load Balancing позволяет оптимизировать использование ресурсов устройства. Стабильность питания новинки обеспечивается по технологии Dual Switch Mode Power Supplies (Dual SMPS).



Настройка хранилища производится удалённо: через веб-браузер IE, Google Chrome, Safari или Firefox, либо через опцию Remote Storage Management. Для защиты записанных в хранилище данных предусмотрен доступ пользователя по паролю.



Wisenet SRB-160S функционирует под управлением ОС Linux. Для подключения к сети устройство снабжено четырьмя гигабитными портами Ethernet. Кроме того, у него имеются интерфейсы USB и RS-232C. Общая скорость входного сигнала при записи может достигать 800 Мбит/с.



Размер корпуса устройства — 595х441,5×132,6 мм (3U). Потребляемая мощность — не более 300 Вт при наличии всех 16 дисков.

Новинка отличается высокой надежностью и удобством в использовании, что делает ее ценным инструментом построения профессиональных систем видеонаблюдения.