Tatris представляет IP-домофонию серии KX-NTV марки Panasonic с Wi-Fi, POE и подключением к IP-АТС

Новости участников портала \\ 17.04.2017 15:09 \\ Tatris \\ Москва

Tatris на правах дистрибьютора Panasonic представляет новые IP-устройства в сегменте домофонии: коммуникационную IP-камеру KX-NTV150 и IP-видеодомофон KX-NTV160.

Устройство вызова KX-NTV150 для офисных помещений представляет собой полноценный SIP-терминал, который оснащен 1/3.2" CMOS-матрицей с прогрессивной разверткой, встроенным микрофоном и динамиком и может быть интегрирован в IP-сеть, в том числе для подключения через IP-ATC Panasonic серии KX-NS или KX-NSX для управления исполнительным механизмом замка двери. Устройство поддерживает работу как по Ethernet , так и по сети Wi-Fi.

IP-видеодомофон KX-NTV160 идеально подходит для установки в закрытых неотапливаемых помещениях(степень защиты IP43).

KX-NTV150 имеет специальный кронштейн и две точки крепления на корпусе. Это позволяет размещать ее на любой поверхности и поворачивать на нужные углы.

Новые устройства, представленные в обзоре, поддерживают стандартную технологию сжатия H.264, 10 одновременных соединений в режиме наблюдения, подключение к мобильным устройствам, имеют детекторы движения и голоса, благодаря которым терминалы серии KX-NTV могут посылать уведомление с помощью звонка на телефон по SIP или по электронной почте.

Новинки появятся на российском рынке в апреле 2017 года.



