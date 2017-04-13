Новости участников портала \\ 17.04.2017 15:10 \\ Tatris \\ Москва

Компания Tatris представляет новое оборудование Panasonic для облегченного перехода от аналоговых систем видеонаблюдения к IP.

Центральные адаптеры: 1-канальный WJ-PR201, 4-канальный WJ-PR204, а также адаптер камеры WJ-PC200, позволяющие использовать существующий коаксиальный кабель для передачи изображений с IP-камер на расстояние до 2 км.

Идея снижения издержек, связанных с переводом имеющихся коаксиальных систем видеонаблюдения на IP технологии за счет использования существующей сети коаксиальных линий не нова. В 2011 году компания Panasonic предложила для рынка IP видеонаблюдения адаптер «коаксиальный кабель – сеть», позволяющий передавать с высокой скоростью информацию с IP-видеокамер на большие расстояния. Появилась возможность использовать на объекте уже протянутые коаксиальные кабели, а также решить задачу подключения удаленных камер (до 2-х км) без использования промежуточных репитеров.

В 2017 году представлены новые устройства, работающие по такому же принципу. Новая линейка включает передатчик WJ-PC200, располагаемый рядом с камерой, и два приемника, транслирующих сигнал, переданный по коаксиальному кабелю непосредственно в локальную сеть «ядра» (центральная часть). Адаптеры поддерживают стандарт PoE+ (IEEE 802.3at), что позволяет не подводить к камере дополнительную сеть электропитания. Для установки 3-х или 4-х WJ-PR201(WJ-PR204) в монтажный шкаф поставляется скоба BY-HCA10CE.