Tatris анонсирует новую серию i-PRO EXTREME от Panasonic
Tatris анонсирует новую серию i-PRO EXTREME от Panasonic
Новости участников портала \\ 17.04.2017 15:12 \\ Tatris \\ Москва
В начале 2017 года компания Panasonic анонсирует линейку оборудования CCTV нового поколения, на основе которой реализуются законченные гибкие и масштабируемые решения со встроенными собственными уникальными технологиями.
Серия камер i-PRO EXTREME рассчитана на решение самых сложных задач. Сочетание технологий видеозахвата и светочувствительных матриц Panasonic с высокой устойчивостью к неблагоприятным окружающим условиям и возможностями самоанализа и распознавания объектов позволяет реагировать на нештатные ситуации намного быстрее и эффективнее. Особенное внимание упрощению рабочего процесса.
Улучшенная функция Super Dynamic обеспечивает работу камер в динамическом диапазоне 144 дБ для получения ясного изображения от ярких и темных частей кадра. Сочетание мощных встроенных функций камеры с технологией распознавания лиц позволяет четко фиксировать лицо человека даже в условиях сильной фоновой засветки, когда камера направлена непосредственно на источник света.
Режим Intelligent Auto для оптимизации качества изображения в зависимости от окружающих условий выбирает один из трех вариантов настроек камеры: «Фоновая засветка», «Движущиеся объекты», «Ночная съемка».
Возможности получения цветного изображения для стандартных камер при чрезвычайно низких значениях освещенности 0,01 лк (корпусная камера) и 0,012 лк (внутренний купол).
Сочетание сжатия H.265 с технологией Smart Coding позволяет снизить нагрузку на канал связи на 75% по сравнению с H.264. Интеллектуальная технология определения важности отдельных элементов изображения выделяет движущиеся объекты, лица людей из общего материала.
Определив важные участки, камера оптимизирует размер данных, снижая качество участков изображения, не имеющих большой важности. Использование технологии интеллектуального кодирования в стандартных инструментах управления группой изображений в сочетании с высокой эффективностью сжатия, обеспечиваемой технологиями автоматического зонального изменения качества изображения (Auto VIQS), долговременного сжатия и интеллектуального кодирования изображений с лицами, позволяет существенно снизить объем видеоданных и затраты на их хранение.
Безопасность обмена данными в системах видеонаблюдения Panasonic обеспечивает модуль шифрования по стандарту FIPS 140-2 (уровень 1), защищающий от перехвата и утечки информации, несанкционированного вмешательства в работу оборудования и хакерских атак.
Не забыли разработчики и о решениях, которые скажутся на удобстве монтажа и эксплуатации видеокамер серии i-PRO EXTREME. На камерах для установки вне помещения применяются водоотталкивающее покрытие. Даже во время дождя камера фиксирует четкие изображения.
Это покрытие эффективно и против грязи, что снижает частоту необходимости очистки купола. Обслуживание камеры с гидрофильным покрытием не требует специального оборудования.
Новая упаковка позволяет производить настройку камеры, не вынимая ее из коробки. На моделях для уличной установки защищенный разъем RJ45 устраняет необходимость использования дополнительной гидроизоляции. Оба этих фактора сокращают время необходимое для установки камер.
Модельный ряд:
- Корпусное исполнение для помещений: Panasonic WV-S1111 / WV-S1131
- Уличное исполнение: Panasonic WV-S1531LN/ WV-S1531LTN/WV-S1511LN
- Купольные для помещений: Panasonic WV-S2531LN/WV-S2531LTN/WV-S2511LN
- Купольные уличные антивандальные: Panasonic WV-S2231L/WV-S2211L
- Купольные уличные: Panasonic WV-S2131L/WV-S2111L/WV-S2110
Заказать новое оборудование Panasonic можно у официального дистррибьютора в России – компании Tatris.
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