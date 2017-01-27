Tantos и компания «Видеоглаз» представляют управляемый PoE коммутатор TSn-24P26M

Новости участников портала \\ 02.02.2017 11:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Управляемый гигабитный PoE коммутатор Tantos TSn-24P26M дает возможность построить видеонаблюдение с разграничением прав доступа и с удаленным управлением портами. Новинка, которую уже можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», имеет встроенный блок питания, есть 24 порта PoE с лимитом 30 Вт на порт и два комбинированных гигабитных порта Ethernet (SFP+RJ45).

Новая разработка компании Tantos – гигабитный управляемый PoE коммутатор TSn-24P26M способен обеспечить питанием по типу PoE до 24 подключенных к нему сетевых видеокамер. Максимальный бюджет по мощности на каждый порт составляет 30 Вт, а суммарный бюджет по всем портам не должен превышать 370 Вт. Таким образом, к коммутатору TSn-24P26M можно подключить несколько требовательных к мощности единиц оборудования (камер с обогревателями, скоростных поворотных и т.п.), при этом остатка суммарного бюджета хватит на видеокамеры со стандартными требованиями по PoE питанию.

Новинка обладает широкими возможностями по созданию сложных сетей: с удаленным управлением, с разграничением прав доступа по сегментам (это может потребоваться, например, если часть трафика безопасности проходит через корпоративную сеть) и с удаленной перезагрузкой портов при зависании или сбое в работе камер. Настройки производятся через интерфейс администратора, а контролировать состояние портов и параметры работы удобно через светодиодные индикаторы (скорости передачи данных, питания PoE и т.п.).

Для организации Ethernet соединения в управляемом коммутаторе TSn-24P26M имеется два комбинированных гигабитных SFP+RJ45 порта, с помощью которых удается получить сетевые подключения высокого качества без потери пакетных данных. Коммутатор Tantos TSn-24P26M имеет встроенный блок питания и подключается непосредственно к сети 220 В. Новинка выполнена в металлическом корпусе и имеет габариты под установку в стандартную 19-дюймовую стойку, что оптимально для построения профессионального видеонаблюдения.

Рабочая температура управляемого коммутатора Tantos TSn-24P26M начинается с нуля градусов. Поскольку новинка имеет встроенную систему активного охлаждения – ее можно совершенно спокойно эксплуатировать в непрерывном режиме. Наработка на отказ коммутатора TSn-24P26M составляет примерно 300 000 часов, то есть при даже при постоянном использовании без отключений он проработает более тридцати лет, а за более подробными сведениями обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru