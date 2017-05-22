Tantos и компания «Видеоглаз» анонсируют вызывные панели iPanel 2 для 2 и 4 абонентов

Новости участников портала \\ 25.05.2017 12:19 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новое исполнение популярных вызывных панелей Tantos iPanel 2 рассчитано на двух и на четырех абонентов, а купить эти панели можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинки предназначены в основном для монтажа на общие тамбурные двери в подъездах многоквартирных домов. Корпуса iPanel 2 изготовлены из металла, а рядом с каждой кнопкой вызова есть специальное окошко для указания фамилии жильца или номера квартиры.

Компания Tantos пополнила ассортимент вызывных панелей двумя новинками в металлических корпусах из серии iPanel 2. Одна из новых вызывных панелей имеет две кнопки вызова, а другая – четыре, то есть они рассчитаны соответственно на две и на четыре квартиры. Такие панели удобно устанавливать на общих тамбурных дверях, которые часто ставят на этажах в многоквартирных домах. Чтобы гость мог четко ориентироваться – на какую именно кнопку вызова нажимать, рядом с каждой такой кнопкой есть окошко для размещения информации (номер квартиры, фамилия жильца).

Еще один вариант использования двух- и четырех-абонентных новинок – коттеджи и таунхаусы, в том числе и на несколько семей или жильцов. Даже если в коттедже проживает одна семья, она может использовать вызывную панель iPanel 2 для управления калиткой и автоматическими воротами. Дело в том, что функционал новинок включает в себя не только выход управления замком (например, калитки), но и дополнительный выход для ворот. Обратите внимание, что для использования выхода для ворот iPanel 2 должна быть подключена к монитору «родной» торговой марки.

В комплекте с каждой панелью покупатель получает специальный угловой кронштейн, с помощью которого iPanel 2 можно развернуть примерно на 30 градусов для оптимизации угла обзора. Поскольку встроенная в iPanel 2 камера обозревает пространство в пределах 110 градусов – понятно, что место для монтажа новинок на кронштейнах найти легко даже в узких коридорах. При этом камера будет транслировать происходящее перед тамбурной дверью (или перед калиткой таунхауса / коттеджа) в высоком разрешении и в цвете (в дневное время суток или круглосуточно – при хорошем освещении).

Новые двух- и четырех-абонентные панели iPanel 2 совместимы со многими мониторами популярных торговых марок. Они имеют антивандальное исполнение и могут эксплуатироваться при температурах до -30 градусов. Степень защиты iPanel 2 соответствует IP65, а за дополнительными сведениями обращайтесь в компанию «Видеоглаз».