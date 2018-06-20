СТРЕЛЕЦ: Доступная и Безопасная Среда для Инвалидов
СТРЕЛЕЦ: Доступная и Безопасная Среда для Инвалидов
Новости участников портала \\ 08.10.2018 13:14 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург
Как гарантированно оповестить о пожаре инвалидов по зрению и слуху? Как указать им безопасный путь эвакуации и контролировать их местоположение в режиме реального времени?
По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 миллион инвалидов (8,2% населения России). По оценкам Министерства труда, эта цифра может достигать 40 миллионов человек! При чрезвычайной ситуации инвалиды – это наиболее уязвимая группа людей. Как гарантированно оповестить о пожаре инвалидов по зрению и слуху? Как указать им безопасный путь эвакуации и контролировать их местоположение в режиме реального времени? Как организовать двухстороннюю связь с инвалидом, чтобы он мог подать сигнал о помощи и чтобы координировать его действия при эвакуации?
Компания «АРГУС-СПЕКТР» представляет комплексное решение для обеспечения безопасности инвалидов в зданиях и сооружениях – беспроводную систему СТРЕЛЕЦ, которая решает следующие задачи:
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Оповещение о ЧС с помощью браслетов: Вибрация, Звук, Текст.
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Контроль местоположения инвалида на пульте дежурного.
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Указание пути эвакуации: Звуковая волна и Световая дорожка.
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Двухсторонняя связь с инвалидом через браслеты: Тревожная кнопка и Пейджинг.
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Персональные вибробраслеты для оповещения и локализации.
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Глобальный роуминг для всех устройств: Надежность и живучесть системы в условиях ЧС.
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Время работы от батарей - 10 лет.
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Скорость запуска оповещения - 3 секунды.
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2 000 радиоустройств в системе.
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1 200 м - дальность связи.
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Высочайшие помехоустойчивость и криптозащита.
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