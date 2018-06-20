СТРЕЛЕЦ: Доступная и Безопасная Среда для Инвалидов

Новости участников портала \\ 08.10.2018 13:14 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

Как гарантированно оповестить о пожаре инвалидов по зрению и слуху? Как указать им безопасный путь эвакуации и контролировать их местоположение в режиме реального времени?

По данным Росстата, на 1 января 2018 года в России зарегистрировано 12,1 миллион инвалидов (8,2% населения России). По оценкам Министерства труда, эта цифра может достигать 40 миллионов человек! При чрезвычайной ситуации инвалиды – это наиболее уязвимая группа людей. Как гарантированно оповестить о пожаре инвалидов по зрению и слуху? Как указать им безопасный путь эвакуации и контролировать их местоположение в режиме реального времени? Как организовать двухстороннюю связь с инвалидом, чтобы он мог подать сигнал о помощи и чтобы координировать его действия при эвакуации?

Компания «АРГУС-СПЕКТР» представляет комплексное решение для обеспечения безопасности инвалидов в зданиях и сооружениях – беспроводную систему СТРЕЛЕЦ, которая решает следующие задачи:

Оповещение о ЧС с помощью браслетов: Вибрация, Звук, Текст. Контроль местоположения инвалида на пульте дежурного. Указание пути эвакуации: Звуковая волна и Световая дорожка. Двухсторонняя связь с инвалидом через браслеты: Тревожная кнопка и Пейджинг.

При входе в здание инвалиду выдается браслет в виде наручных часов. В случае пожара браслет начинает вибрировать, издает звуковой сигнал, и на экране браслета отображается сообщение, что именно произошло и какими должны быть дальнейшие действия. Беспроводная эвакуационная система «Нить Ариадны» из состава СТРЕЛЬЦА создает с помощью белого шума и сверхярких вспышек звуковую волну и световую дорожку в направлении к безопасному выходу. При необходимости инвалид может нажать тревожную кнопку на браслете, таким образом передав дежурному сигнал о помощи. Дежурный на своем мониторе в режиме реального времени видит местоположение инвалида с браслетом и оперативно направляет к нему группу помощи.

Поскольку система СТРЕЛЕЦ является беспроводной, ее монтаж и пусконаладка проводятся в кратчайшие сроки и без вывода объекта из эксплуатации.

Особенности системы СТРЕЛЕЦ:

Персональные вибробраслеты для оповещения и локализации.

Глобальный роуминг для всех устройств: Надежность и живучесть системы в условиях ЧС.

Время работы от батарей - 10 лет.

Скорость запуска оповещения - 3 секунды.

2 000 радиоустройств в системе.

1 200 м - дальность связи.

Высочайшие помехоустойчивость и криптозащита.

Постановлением Правительства РФ от 01.12.2015 №1297 утверждена государственная программа «Доступная среда» на 2011−2020 годы, которая направлена на создание условий для интеграции инвалидов в общество и повышение их уровня жизни. Так почему бы ни сделать среду для инвалидов не только доступной, но и безопасной?