STELBERRY и компания «Видеоглаз» представляют цифровые активные микрофоны M-80 и M-90
STELBERRY и компания «Видеоглаз» представляют цифровые активные микрофоны M-80 и M-90
Новости участников портала \\ 23.03.2017 11:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Инновационные активные микрофоны STELBERRY M-80 и STELBERRY M-90 разработаны специально для видеонаблюдения, а купить можно уже сегодня в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Новинки являются всенаправленными, они оборудованы MEMS микрофонами, имеют широкую полосу пропускания и минимальный уровень шума. В них есть регулировка чувствительности, фильтры высоких и низких частот, функция включения/отключения АРУ.
Компания STELBERRY представила два цифровых активных микрофона M-80 и M-90, разработанных для записи переговоров в системах видеонаблюдения. Новинки обладают рядом особенностей, среди которых – наличие фильтров высоких и низких частот, удобно реализованное управление чувствительностью, включение и отключение входной и выходной АРУ, полоса пропускания 16 кГц и отношение сигнал/шум 67 дБ.
Всенаправленные цифровые микрофоны M-80 и M-90 построены на мощных аудио процессорах, а улавливание звука производится высококачественными MEMS микрофонами. На одном из торцов новинок расположен миниатюрный управляющий джойстик, а находящаяся сбоку светодиодная шкала высвечивает номер режима и текущее значение регулируемого параметра. Микрофоны STELBERRY M-80 и STELBERRY M-90 помещены в компактные металлические корпуса, защищающие их от внешних помех.
Новинки имеют широкие возможности по подстройке качества звука для получения записей с высокой разборчивостью речи. Так, в микрофоне STELBERRY M-80 можно в 10 раз ослабить высокие и низкие частоты, оставив только речевой диапазон частот. Цифровой микрофон STELBERRY M-90 в этом плане обладает более широкими возможностями: в нем можно не только отрегулировать чувствительность и ослабить высокие и низкие частоты, но и установить скорость срабатывания АРУ, а также ослабить в 10 раз две фиксированные частоты. Последнее производится с помощью так называемых notch фильтров, каждый из которых имеет семь фиксированных значений.
Благодаря таким возможностям эти миниатюрные всенаправленные новинки превосходно запишут переговоры даже при самых неблагоприятных условиях. Подстройка частот и регулировка усиления обеспечат высокую разборчивость речи, а автоматическую регулировку усиления можно как включить, так и отключить. После задания всех настроек можно отключить меню, чтобы предотвратить последующее вмешательство в настройки. STELBERRY M-80 и STELBERRY M-90 относятся к новому поколению активных микрофонов, а более подробные сведения об их функционале вы можете уточнить при покупке в компании «Видеоглаз».
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