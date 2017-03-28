Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов ...
Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225
Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.
Две новые разработки компании Stelberry - проходные PoE-сплиттеры используются для питания внешних микрофонов (и аудиомикшеров) от PoE-питания IP-камер. Сплиттер просто вставляется в разрез идущего к IP камере Ethernet кабеля и преобразует PoE напряжение камеры «под себя», то есть под аудиомикшер и микрофоны, при этом камера, как и ранее, продолжает питаться по PoE.
PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 подключаются быстро и легко, они крепятся к любой поверхности с помощью специального двухстороннего скотча, к тому же эти компактные устройства можно даже убрать в пластиковые короба. Новинки, которые уже есть в продаже в компании «Видеоглаз», имеют встроенные фильтры питания, они никак не мешают работе PoE-камер и являются доступным по цене решением для организации электропитания подключаемого к камерам звукового оборудования.
Проходной PoE сплиттер MX-220 поддерживает стандарты 802.3af и 802.3at (метод В), то есть его можно использовать со всеми IP камерами, PoE инжекторами, коммутаторами и видеорегистраторами, работающими по методу В. Поскольку особенностью метода В является более низкая стоимость оборудования, сплиттер MX-220 будет весьма востребован в видеонаблюдении низкого и среднего ценового сегмента.
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PoE-сплиттер MX-225 является универсальным, поскольку он поддерживает оба PoE стандарта (802.3af и 802.3at) по методам A и B. Таким образом, MX-225 можно совершенно спокойно подключать к любым PoE устройствам видеонаблюдения – к видеокамерам, к видеорегистраторам, к коммутаторам и т.п. Проходной PoE сплиттер MX-225 обладает мощностью, которой хватит для электропитания аудиомикшера и до четырех подключенных к нему активных микрофонов, то есть MX-225 при всей своей компактности и ценовой доступности – довольно мощное и очень функциональное устройство, позволяющее легко решить вопросы электропитания звукового оборудования в видеонаблюдении.
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