STELBERRY и компания «Видеоглаз» анонсируют уличные абонентские панели S-125 и S-135

Новости участников портала \\ 01.02.2017 13:02 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Всепогодные абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 предназначены для оперативной диспетчерский связи, а купить их можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Обе новинки выполнены в металлических корпусах с защитой IP64, они имеют защитные козырьки с резиновыми прокладками и могут крепиться в любое удобное место. Обе модели оснащены кнопками вызова, а STELBERRY S-135 имеет встроенное реле для управления электро-замками, шлагбаумами и т.п.

Новые разработки компании STELBERRY – всепогодные абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 имеют одно существенное различие: STELBERRY S-135 оснащена встроенным реле, которого нет у «младшей» модели. Именно поэтому, при прочих схожих характеристиках, новинки, которые есть в продаже в компании «Видеоглаз», предназначены для совершенно разных объектов.

Наличие у STELBERRY S-135 встроенного реле означает, что с помощью этой модели через контроллер можно управлять электромагнитными и электромеханическими замками, шлагбаумами и другими исполнительными механизмами, а также, к примеру, включать или выключать освещение. Эта абонентская панель в основном предназначена для использования на платных парковках и на промышленных объектах, хотя, разумеется, она будет превосходно работать в качестве компонента оперативно-диспетчерской связи в любом месте – например, использоваться для открывания подъездных дверей в жилых домах. Абонентская панель STELBERRY S-125 не имеет встроенного реле, поэтому основное ее предназначение – диспетчерская связь на объектах типа автозаправок.

Обе новинки имеют всепогодное антивандальное исполнение с защитой IP64, а металлические прорезиненные козырьки надежно защищают их «начинку» от попадания пыли и влаги. Устанавливать абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 можно в любом подходящем месте, в том числе и угловым способом – с помощью входящего в комплект поставки специального углового крепления.

Из других особенностей новинок можно отметить наличие удобной кнопки вызова и встроенную систему подавления шумов (при отсутствии переговоров). Абонентские панели STELBERRY S-125 и STELBERRY S-135 укомплектованы мощными майларовыми динамиками особой конструкции, благодаря чему обеспечивается высокая громкость переговоров при любых погодных условиях и в любой шумовой обстановке. Благодаря этому обеспечивается отличная слышимость даже при постоянном шуме машин (на АЗС или на парковке), в условиях промышленных цехов и т.п.