STC-IPM3698A/3698LRA: высокое разрешение при любой погоде, освещенности и трафике

Универсальное решение задач видеонаблюдения – это 3-мегапиксельная IP-камера STC-IPM3698A/3698LRA производства "Смартек Секьюрити". Высокое разрешение QXGA (2048x1536) при 30 к/с, оптимизация трафиков по трем независимым потокам видео, всепогодное исполнение, интеллектуальная ИК-подсветка и двусторонний аудиоканал учитывают самые разные условия применения.

IP-камера STC-IPM3698A/3698LRA использует 1/2.8" 3-мегапиксельную КМОП-матрицу Sony Exmor™. Разрешение изображения QXGA (2048x1536) и точность цветопередачи позволяют применять STC-IPM3698A/3698LRA на объектах с повышенными требованиями к качеству видеосигнала. Трехпотоковая трансляция видеоданных возможна в трех форматах (H.264, MPEG-4 и M-JPEG) и с битрейтом до 12 Мбит/с. Имеется возможность как выбирать алгоритм сжатия, так и индивидуально настраивать параметры видеопотоков и адаптировать камеры к полосе пропускания используемой сети. Например, обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

STC-IPM3698A/3698LRA оснащена механически отключаемым ИК-фильтром и обеспечивает работу при минимальной освещенности до 0.5 Лк в цветном режиме и до 0.02 Лк в ч/б режиме. Для малых уровней освещенности предусмотрен режим медленного электронного затвора. А при отсутствии освещения камера активирует работу 100 встроенных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность подсветки до 100 м. Функция WDR обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении, встречной или фоновой засветке и т.п.

Всепогодная камера STC-IPM3698A/3698LRA имеет рабочий диапазон от -40 до +50°С.

Металлический кожух со степенью защиты IP66 оснащен обогревателем и вентилятором, включение которых контролируется специальным процессором.



Камера поставляется вместе с кронштейном, обеспечивающим полную скрытую проводку кабеля.

IP-камера поддерживает двустороннюю передачу аудио при подключении микрофона и громкоговорителя.

Наличие входа и выхода тревоги позволяет подключать датчики и исполнительное оборудование.

IP-камеру STC-IPM3698A/3698LRA можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".



