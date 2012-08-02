Новости участников портала \\ 05.09.2017 16:14 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Серия OPTi обогатилась новой видеокамерой STC-IPM3509 Estima в вандалозащищенном корпусе из металла с классом защиты IP66 и оснащенной моторизованным объективом 2.8-12 мм с автодиафрагмой.

Серия OPTi обогатилась новой видеокамерой STC-IPM3509 Estima в вандалозащищенном корпусе из металла с классом защиты IP66 и оснащенной моторизованным объективом 2.8-12 мм с автодиафрагмой. Компания "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" предлагает большой список функциональных возможностей для максимально эффективного использования камеры в системах наружного видеонаблюдения:

Новинка от Smartec

КМОП-матрица 1/2.8’’ 2 Mп;

Разрешение до Full HD при 30 к/с;

Широкий динамический диапазон WDR 140дБ;

Сжатие H.265, Н.264, M-JPEG;

Трансляция трех независимых потоков видео;

Моторизованный объектив 2.8-12 мм с АРД P-iris;

Аппаратный режим "день/ночь";

Минимальная освещенность 0.002/0 лк (цв/ч.б. ИК подсветка вкл.);

Шумоподавление 2D/3D DNR;

Встроенная ИК-подсветка (до 30 м);

Детектор внешнего воздействия на камеру;

Встроенный микрофон, аудиовыход;

Вандалозащищенный корпус IK10;

Класс климатической зашиты IP66;

Питание: 12 В пост. тока/ РоЕ;

Соответствие ONVIF.

ТРЕХПОТОКОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ ДО 30 К/С

STC-IPM3509A Estima способна передавать три потока видео в трех форматах (H.265, H.264 и M-JPEG) с битрейтом до 16 Мбит/с. Имеется возможность выбирать алгоритм сжатия, а также индивидуально настраивать параметры видеопотока, его разрешение и фреймрейт. Камера способна транслировать видео с максимальным фреймрейтом 30 к/с при разрешении Full HD (1920x1080). Поддержка трех кодеков позволяет адаптироваться к полосе пропускания используемой сети и обеспечить разную скорость и качество текущего отображения и записи.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН WDR

При активации функции широкого динамического диапазона WDR (140 дБ) IP-камера задействует каждые два кадра, формируемых КМОП-матрицей со скоростью 50 к/с, для формирования итогового видеопотока со скоростью 25 к/с, что обеспечивает получение сбалансированного по яркости видео при контрастном освещении на объекте, встречной или фоновой засветке и т.д.

ВСЕПОГОДНОЕ ВАНДАЛОЗАЩИЩЕННОЕ ИСПОЛНЕНИЕ, ИК-ПОДСВЕТКА

STC-IPM3509A Estima способна работать в различных климатических условиях при температурах от -30 до +60 °С. Вандалоустойчивый металлический кожух имеет степень климатической защиты IP66 и вандалозащиты IK10. В условиях отсутствия освещения на объекте STC-IPM3509A/1 Estima активирует работу 3 встроенных матричных ИК-светодиодов и обеспечивает дальность ИК-подсветки до 30 метров.

МОТОРИЗОВАННЫЙ ОБЪЕКТИВ

Наличие моторизованного объектива 2.8~12 мм позволяет настроить фокусное расстояние и фокусировку наиболее точным образом при удаленном доступе на камеру (без необходимости физического доступа к камере). Данная возможность также полезна для упрощения регламентной коррекции фокусировки, требующейся в процессе эксплуатации камеры. Автодиафрагма P-iris позволяет обеспечить наилучшее качество изображения и максимальную глубину резкости при любых установках зума и фокусировки.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

В IP-камере имеется детектор движения и детектор внешнего воздействия на камеру (например, сдвига). Камера оснащена встроенным микрофоном и аудиовыходом, также имеются вход и выход тревоги. В качестве одного из способов реакции на срабатывание тревоги, камера способна отправлять уведомления на SIP-телефоны. Поддержка протокола SNMP может сильно упростить пусконаладку и обеспечить качественный мониторинг в большой или распределенной сети.

ВАРИАНТЫ УСТАНОВКИ

Монтаж STC-IPM3509A Estima возможен как на горизонтальные (потолок), так и на вертикальные поверхности (стены) благодаря 3-осевому креплению модуля камеры.

Видеокамеру STC-IPM3509 Estima можно приобрести у Партнёров компании "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ".