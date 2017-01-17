Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»
Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»
Новости участников портала \\ 25.01.2017 13:58 \\ ТЕХНОС-М+ \\ Нижний Новгород
В журнале «WWW.KORABEL.RU» №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья «ТЕХНОС - М+» об оснащении нового ледокола «Виктор Черномырдин» современной автоматической установкой газового пожаротушения.
В журнале «WWW.KORABEL.RU» №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья «ТЕХНОС - М+» об оснащении нового ледокола «Виктор Черномырдин» современной автоматической установкой газового пожаротушения. В 2016г. компания «ТЕХНОС-М+» осуществила поставку на «Балтийский завод-Судостроение» централизованной установки углекислотного пожаротушения на 13 направлений. Техническая документация для этой установки, основу которой составляют модули газового пожаротушения МГП «АТАКА 1», была разработана специалистами «ТЕХНОС-М+» и согласована с Российским Морским Регистром Судоходства . Установка углекислотного тушения соответствует требованиям правил РС и Международного Кодекса по системам противопожарной безопасности (рез.MSC.98(73) ИМО). 30 декабря 2016г. ледокол был спущен на воду.Репортаж о спуске ледокола «Виктор Черномырдин» на В журнале «WWW.KORABEL.RU» №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья воду можно посмотреть здесь http://www.korabel.ru/news/comments/hoteli_ledokol_-_spustili_viktor_chernomyrdin_fotoreportazh.html
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Новости участников портала
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 25.01.2017 11:32 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу гибридного видеорегистратора Tantos TSr-QV0811 Premium.
Комплексный подход к безопасности – от «Видеоглаз-Поволжье» по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 24.01.2017 14:10 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» компания из Ульяновска «Видеоглаз-Поволжье» предлагает обширный ассортимент товаров безопасности, ознакомиться с которым можно на корпоративном сайте. «Видеоглаз-Поволжье» - это минимальные цены на товары и услуги по проектированию.
Премьера Smartec — сетевой видеорегистратор с 8 каналами и поддержкой средств интеграции WARP
Новости участников портала \\ 24.01.2017 13:20 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Благодаря возможности записи видео с разрешением до 5 МР на канал видеорегистратор может обслуживать камеры стандарта Full HD и выше и является оптимальным ядром для построения системы видеонаблюдения на таких объектах, как небольшие офисы, магазины и др.
Новая HD-CVI видеокамера Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 24.01.2017 11:29 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-CVI видеокамеры Dahua SD50120I-HC.
Встречайте в компании «Видеоглаз» регистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA с технологией WARP
Новости участников портала \\ 23.01.2017 13:01 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Долгожданная новинка – 4х канальный видеорегистратор Smartec STNR-0460 серии DELTA скоро поступит в продажу в компании «Видеоглаз». Модель поддерживает интеграционную технологию WARP и работает с камерами до 5 Мп, обеспечивая их питанием по PoE. Видеонаблюдение может вестись в два потока.
Круглосуточное панорамное видеонаблюдение на базе камер Bosch FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC с обзором на 180/360°
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва
В серию FLEXIDOME IP panoramic 7000 IC входят четыре камеры, которые обеспечивают эффективное панорамное видеонаблюдение в помещениях большой площади.
Новые разработки для социальных проектов
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:20 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
Новые разработки компании «Элеста» помогут обеспечить безопасность детей и людей пожилого возраста.
Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 23.01.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua SD65F230F-HNI и IPC-HDW1220SP-0600B
Низкие цены на огромный ассортимент безопасности – от СтройТелеком по франшизе с Видеоглазом
Новости участников портала \\ 20.01.2017 16:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Тверская компания СтройТелеком в рамках партнерского соглашения «Эксклюзивный дилер ВИДЕОГЛАЗ» предлагает по минимальным ценам оборудование видеонаблюдения, СКУД и пр. В обширном дилерском каталоге СтройТелекома представлено более 30 000 позиций от более 400 торговых марок.
КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ RVI-IPC44 (3.6 ММ), RVI-IPC42LS (2.8-12 ММ), RVI-IPC42M4 И RVI-IPC44 (3.0-12 ММ)
Новости участников портала \\ 20.01.2017 14:27 \\ ООО "Сек-Групп" \\ Москва
Все четыре устройства относятся к антивандальным уличным камерам видеонаблюдения. Эти новинки работают также в ночном режиме, улучшая цветопередачу благодаря встроенному фильтру усиления чувствительности сенсора, а также инфракрасной подсветке дальностью до 30 метров.
Другие новости
Новый гибридный видеорегистратор Tantos в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 25.01.2017 11:32
Комплексный подход к безопасности – от «Видеоглаз-Поволжье» по франшизе с «Видеоглазом»
ВИДЕОГЛАЗ \\ 24.01.2017 14:10
Новости
ТБ Форум 2017: при поддержке Минкомсвязи 8 февраля состоится круглый стол "Изме-нения в пакете антитеррористических законов"
Выставки \\ 24.01.2017
Президент Владимир Путин в июле 2016 года подписал закон "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии терроризму" и отдельные законодательные акты в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности.
ТБ Форум 2017: "Конфидент" и "Лаборатория Касперского" – партнеры конференции "Актуальные вопросы защиты информации"
Выставки \\ 20.01.2017
В рамках XXII Международного Форума "Технологии безопасности" 8 февраля состоится 7-я конференция "Актуальные вопросы защиты информации".
ТБ Форум 2017: о проведении мероприятий транспортной безопасности при подготовке Кубка Конфедераций и ЧМ-2018 расскажет Андрей Артёмов (РЖД)
Выставки \\ 17.01.2017
В рамках конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" на практикуме «Реализация требований по обеспечению транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в области железнодорожного транспорта» 8 февраля 2017 года выступит Андрей Артёмов
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