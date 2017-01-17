Статья в журнале «WWW.KORABEL.RU»

В журнале « WWW.KORABEL.RU » №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья «ТЕХНОС - М+» об оснащении нового ледокола «Виктор Черномырдин» современной автоматической установкой газового пожаротушения. В 2016г. компания «ТЕХНОС-М+» осуществила поставку на «Балтийский завод-Судостроение» централизованной установки углекислотного пожаротушения на 13 направлений. Техническая документация для этой установки, основу которой составляют модули газового пожаротушения МГП «АТАКА 1», была разработана специалистами «ТЕХНОС-М+» и согласована с Российским Морским Регистром Судоходства . Установка углекислотного тушения соответствует требованиям правил РС и Международного Кодекса по системам противопожарной безопасности (рез.MSC.98(73) ИМО). 30 декабря 2016г. ледокол был спущен на воду.Репортаж о спуске ледокола «Виктор Черномырдин» на В журнале «WWW.KORABEL.RU» №4(34) ДЕКАБРЬ 2016г. опубликована информационная статья воду можно посмотреть здесь http://www.korabel.ru/news/comments/hoteli_ledokol_-_spustili_viktor_chernomyrdin_fotoreportazh.html

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