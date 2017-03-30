Статьи по биометрии в доступе

Статьи по биометрии в доступе

Статьи по биометрии в доступе

Новости участников портала \\ 03.04.2017 16:44 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Актуальность применения биометрических методов идентификации уже не встречает возражений. Область применения расширилась от особо ответственных объектов до СКУД предприятий и организаций, и даже до индивидуальных потребителей. Широка и линейка предложений рынка.

В №1 журнала “Алгоритм безопасности” тематический раздел посвящен критериям выбора и надежности биометрических методов идентификации. В эти критерии входят и технические характеристики оборудования, и функционал ПО, и правила установки считывателей и видеокамер, и подход к выбору партнеров для интеграции.
Пять статей, посвященных этой теме уже в свободном доступе на сайте www.algoritm.org. Методические рекомендации по организации идентификации по лицу, включая требования по выбору и установке видеокамер,  представлены в статье Владимира Волхонского.
Продолжают эту тему специалисты компании “ЦРТ”. В своей статье они рассказывают о программных продуктах, на которых “держатся” биометрические системы.
Возможности использования биометрических считывателей в сложных климатических и промышленных условиях анализирует в своей статье Алексей Дерстуганов.
Интеграция биометрических считывателей различных производителей  в СКУД требует особого внимания. Этому вопросу и обзору ситуации на рынке посвящена статья Вячеслава Тесакова.
Как смотрят IT специалисты на применении биометрии – тема интервью с Алексеем Лукацким, бизнес-консультант CISCO по информационной безопасности.
Конечно, не в силах редакции в одном выпуске осветить все аспекты выбора систем биометрической идентификации. Но мы надеемся, что данная подборка статей поможет специалистам служб безопасности и проектировщикам в решении конкретных задач.

ПОСТАВЬТЕ ЗАДАЧУ – Алгоритм уже есть

Новости участников портала

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«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов

«АРМО-Системы» представила уличные видеокамеры наблюдения от Honeywell с 12 MP сенсором и защитой от вандалов

Новости участников портала \\ 03.04.2017 12:31 \\ АРМО-Системы \\ Москва

HBD8GR1 востребованы на объектах с повышенными требованиями к качеству изображения, поскольку эти видеокамеры формируют и передают видео с разрешением до 12 мегапикселей, в том числе и стандарта 4K Ultra HD (8 МР).

Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новые считыватели Parsec в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых считывателей Parsec PNR-EH15 и PNR-EH26.

Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

Beward и компания «Видеоглаз» рекомендуют 4х канальный видеорегистратор BK0104S-P4 «2в1»

Новости участников портала \\ 03.04.2017 10:16 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный видеорегистратор Beward BK0104S-P4, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», совмещает в себе NVR и PoE-инжектор, то есть эта модель способна обеспечить не только обработку и хранение видеоданных, но и электропитание PoE камер. Видеорегистратор Beward BK0104S-P4 рассчитан на видеонаблюдение с 4-мя IP камерами разрешением до 2 Мп, он поддерживает мобильные приложения и совместим по стандарту ONVIF.

Инновационный продукт на Mips 2017

Инновационный продукт на Mips 2017

Новости участников портала \\ 31.03.2017 12:23 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Компания «Элеста» завоевала 1-ое место в конкурсе «Лучший инновационный продукт» в номинации «охранная сигнализация», который прошёл в рамках выставки MIPS 2017.

Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новый коммутатор LTV в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:20 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового коммутатора LTV NIF-0604 60.

Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225

Stelberry и компания «Видеоглаз» представляют PoE сплиттеры для активных микрофонов MX-220 и MX-225

Новости участников портала \\ 31.03.2017 11:12 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новые проходные PoE сплиттеры Stelberry MX-220 и MX-225 предназначены для подачи электропитания на внешние аудиомикшеры и микрофоны через PoE питание сетевых видеокамер. Новинки, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», являются превосходным решением для видеонаблюдения. Сплиттер MX-220 поддерживает только метод В, а MX-225 – методы А и В, то есть эта модель работает со всеми типами PoE оборудования.

Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости

Открылся новый сайт «АРМЭКС» по обслуживанию инженерных систем и управлению объектами коммерческой недвижимости

Новости участников портала \\ 30.03.2017 15:09 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Компания «АРМЭКС», специализирующаяся на управлении коммерческой недвижимостью, а также на техническом обслуживании инженерных систем и эксплуатации зданий различного масштаба и сложности, объявила об открытии нового корпоративного сайта.

Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно

Участие компании "Амиком" в выставке Securika / MIPS 2017 прошло успешно

Новости участников портала \\ 30.03.2017 12:16 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

На стенде В207 «Амиком» представил оборудование мировых брендов Honeywell, Hikvision, HiWatch, RVi, O’ZERO, Stelberry систему «умный дом» EZVIZ, GSM-сигнализации Часовой и современные средства пожаротушения «Спасатель 112». Гости мероприятия смогли принять участие в лотерее.

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP

Новинка от Smartec и компании «Видеоглаз» - видеорегистратор STNR-1660 с поддержкой WARP

Новости участников портала \\ 30.03.2017 11:13 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

16-канальный видеорегистратор Smartec STNR-1660 серии DELTA может вести видеонаблюдение как отдельно, так и в составе крупной системы. Новинка с поддержкой WARP технологии способна работать с 12 камерами до 3 Мп и с четырьмя – до 5 Мп, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по довольно низкой цене. Видеорегистратор Smartec STNR-1660 имеет встроенный PoE коммутатор, для локального архивирования в него можно установить до двух HDD.

Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»

Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.03.2017 10:57 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры SSDCAM IP-793S.

Другие новости

Новый охранный монитор LTV в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 04.04.2017 11:17

Hikvision и компания «Видеоглаз» анонсируют поворотные 2 Мп платформы с ИК прожекторами на 800 / 1000 м

ВИДЕОГЛАЗ \\ 04.04.2017 10:42

Статьи по биометрии в доступе

ООО "Алгоритм безопасности" \\ 03.04.2017 16:44

Новости

Информационная уязвимость

Информационная уязвимость

Выставки \\ 31.03.2017

Вы храните свои данные на облаке? Облачные серверы предоставляют доступ к данным на персональном компьютере в любой точке мира. Но в погоне за удобством, мы не задумываемся, что данные могу стать легкой добычей для киберпреступников. О защите персональных данных и не только с нами поговорил Сергей Туманов, начальник Центра Компьютерной безопасности НвсФ ФГУП «НТЦ «Атлас» г. Новосибирск

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

На форуме «Безопасность на транспорте» обсудят использование тахографов

Выставки \\ 31.03.2017

6 апреля на площадке форума состоится круглый стол: «Соблюдение режима труда и отдыха водителей при помощи тахографов». В его работе примут участие депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Старовойтов, эксперт Ассоциации «Рустахоконтроль» Геннадий Мирошин, представители ФБУ «Росавтотранс», Ространснадзора, ГИБДД МВД России.

СИИС в этом году будет огненным!

СИИС в этом году будет огненным!

Выставки \\ 30.03.2017

IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.

Статьи

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Как победить дракона и создать настоящую инновацию?

Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?

Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Межкамерный трекинг – новая перспективная технология мирового рынка

Видеонаблюдение \\ Межкамерный трекинг - сравнительно молодая функция видеоанализа, позволяющая построить траекторию перемещения человека по всем камерам видеосистемы с неперекрывающимися областями наблюдения. Сегодня она представлена в единственной реализации на российском рынке и в 2-3 решениях на мировом уровне.

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение. Достижения и перспективы

Видеонаблюдение \\ Можно считать, что видеонаблюдение победно и стремительно развивается чуть более двадцати лет. По крайне мере в России. Нельзя сказать, что в СССР, а затем в России не было телекамер. Еще в 1971 году у меня на работе использовали установку промышленного телевидения ПТУ-27М, выпущенную заводом 323 НИИ промышленного телевидения "Растр" из Великого Новгорода.

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