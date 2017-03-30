Статьи по биометрии в доступе

Новости участников портала \\ 03.04.2017 16:44 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Актуальность применения биометрических методов идентификации уже не встречает возражений. Область применения расширилась от особо ответственных объектов до СКУД предприятий и организаций, и даже до индивидуальных потребителей. Широка и линейка предложений рынка.

В №1 журнала “Алгоритм безопасности” тематический раздел посвящен критериям выбора и надежности биометрических методов идентификации. В эти критерии входят и технические характеристики оборудования, и функционал ПО, и правила установки считывателей и видеокамер, и подход к выбору партнеров для интеграции.

Пять статей, посвященных этой теме уже в свободном доступе на сайте www.algoritm.org. Методические рекомендации по организации идентификации по лицу, включая требования по выбору и установке видеокамер, представлены в статье Владимира Волхонского.

Продолжают эту тему специалисты компании “ЦРТ”. В своей статье они рассказывают о программных продуктах, на которых “держатся” биометрические системы.

Возможности использования биометрических считывателей в сложных климатических и промышленных условиях анализирует в своей статье Алексей Дерстуганов.

Интеграция биометрических считывателей различных производителей в СКУД требует особого внимания. Этому вопросу и обзору ситуации на рынке посвящена статья Вячеслава Тесакова.

Как смотрят IT специалисты на применении биометрии – тема интервью с Алексеем Лукацким, бизнес-консультант CISCO по информационной безопасности.

Конечно, не в силах редакции в одном выпуске осветить все аспекты выбора систем биометрической идентификации. Но мы надеемся, что данная подборка статей поможет специалистам служб безопасности и проектировщикам в решении конкретных задач.

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