Старт продаж IP электронных проходных Gate

Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург

Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.

Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.

Комплект оборудования «IP электронная проходная Gate» обеспечивает построение простого и доступного по цене контроля доступа одной двунаправленной точки прохода с функциями фотоверификации, учета рабочего времени и контроля трудовой дисциплины, запрета повторного прохода, формирования эвакуационного отчета, а также с дополнительной возможностью интеграции с системой видеонаблюдения и интернет сервисом СМС рассылок.

IP электронная проходная Gate (ЭП) позволяет:

- ограничить проход на территорию предприятия посторонних лиц;

- контролировать и фиксировать дату и время входов и выходов сотрудников;

- осуществлять учет рабочего времени и контроль соблюдения распорядка дня;

- обеспечить защиту от фальсификации карточек и их передачи другому лицу;

- оперативно создавать эвакуационный отчет и отслеживать факт прохода заданных лиц;

- организовать e-mail оповещение о событиях СКУД.

Дополнительно, при наличии на объекте системы видеонаблюдения «Линия», комплект обеспечивает реализацию онлайн и архивной видеоверификации проходов; при наличии регистрации на ресурсе SMS.ru обеспечивает реализацию функции СМС оповещения о проходах или иных событиях СКУД.

Состав комплекта ЭП Gate-C04 (C03):

тумбовый турникет Oxgard Cube C-04 (или трипод Oxgard Cube C-03) с ручным пультом управления;

IP контроллер Gate-8000-Ethernet;

два считывателя Gate-Reader-EH (опционально - MF)

ПО УРВ Gate-Solo (с ключом HASP и лицензией на 1 контроллер).

ЭП Gate работает как локальная СКУД на одну точку прохода. Имеется возможность обновления и расширения лицензии ключа HASP до полного штатного ПО Gate-Server-Terminal без ограничений по количеству контроллеров.

Уточнить характеристики и условия поставки, а также оформить заказ Вы можете у менеджеров компании «Равелин Лтд». Тел: (812) 327-50-32.