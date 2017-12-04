Старт продаж IP электронных проходных Gate
Старт продаж IP электронных проходных Gate
Новости участников портала \\ 08.12.2017 19:40 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.
Компания «Равелин Лтд» объявляет о начале продаж новой серии электронных проходных Gate-C03 и Gate-C04 на базе бюджетных моделей турникетов Oxgard.
Комплект оборудования «IP электронная проходная Gate» обеспечивает построение простого и доступного по цене контроля доступа одной двунаправленной точки прохода с функциями фотоверификации, учета рабочего времени и контроля трудовой дисциплины, запрета повторного прохода, формирования эвакуационного отчета, а также с дополнительной возможностью интеграции с системой видеонаблюдения и интернет сервисом СМС рассылок.
IP электронная проходная Gate (ЭП) позволяет:
- ограничить проход на территорию предприятия посторонних лиц;
- контролировать и фиксировать дату и время входов и выходов сотрудников;
- осуществлять учет рабочего времени и контроль соблюдения распорядка дня;
- обеспечить защиту от фальсификации карточек и их передачи другому лицу;
- оперативно создавать эвакуационный отчет и отслеживать факт прохода заданных лиц;
- организовать e-mail оповещение о событиях СКУД.
Дополнительно, при наличии на объекте системы видеонаблюдения «Линия», комплект обеспечивает реализацию онлайн и архивной видеоверификации проходов; при наличии регистрации на ресурсе SMS.ru обеспечивает реализацию функции СМС оповещения о проходах или иных событиях СКУД.
Состав комплекта ЭП Gate-C04 (C03):
- тумбовый турникет Oxgard Cube C-04 (или трипод Oxgard Cube C-03) с ручным пультом управления;
- IP контроллер Gate-8000-Ethernet;
- два считывателя Gate-Reader-EH (опционально - MF)
- ПО УРВ Gate-Solo (с ключом HASP и лицензией на 1 контроллер).
ЭП Gate работает как локальная СКУД на одну точку прохода. Имеется возможность обновления и расширения лицензии ключа HASP до полного штатного ПО Gate-Server-Terminal без ограничений по количеству контроллеров.
Уточнить характеристики и условия поставки, а также оформить заказ Вы можете у менеджеров компании «Равелин Лтд». Тел: (812) 327-50-32.
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