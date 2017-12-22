Срочный выпуск новостей!

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Акустический извещатель «Юпитер-5810» поможет не только предотвратить ограбление, но и сэкономит ваш бюджет. Прибор предназначен для обнаружения разрушения остекленных конструкций (окон, витрин, дверей) и формирования извещения о тревоге посредством размыкания контактов исполнительного реле.

Основные возможности

Высокая точность обнаружения;

Дискретная регулировка чувствительности;

Режим контроля выпадения осколков;

Отключаемая индикация тревоги с режимом памяти;

Контроль напряжения внешнего резервного питания;

Контроль обрыва ШС;

ЭМС 4-ая степень жесткости

Автотестирование.

Особенности

Высокая помехоустойчивость;

Удобство инсталляции:

- весь прибор в крышке;

- основание в качестве кронштейна;

- накидные колодки;

- встроенные оконечные резисторы;

Регулировка наклона зоны обнаружения (2 положения);

Встроенные датчики "вскрытия/отрыва" корпуса;

Индивидуальная заводская настройка на АК стенде.

Особо отметим, что «Юпитер-5810» вошел в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к системам передачи извещений и объектовым техническим средствам охраны, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».

Более подробную информацию о новом акустическом извещателе «Юпитер-5810» ищите на официальном сайте «Элеста».