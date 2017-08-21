Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01
Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань
Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.
Оба контроллера поддерживают протокол Touch Memory. Максимальное расстояние для этого протокола 10м. Но при подключении считывателей Fly A2EH и Fly A3EH к контроллеру CMD DS-C01 можно увеличить дальность до 100м.
Протокол Wiegand-26 поддерживает только контроллер CMD DS-C01. Этот протокол позволяет подключать считыватели на расстояние до 100м.
Обе модели поддерживают электромагнитные и электромеханические замки. Преимущество контроллера Z5R-box в том, что он поддерживает большее количество ключей - 1364 шт., у контроллера CMD DS-C01 - 900 шт.
Контроллер Z5R-box идет в комплекте с распределительной коробкой. У контроллера CMD DS-C01 в комплекте распределительной коробки нет, но ее можно приобрести в нашем магазине за 16,38 р (арт. 5550). Данная коробка идеально подходит для контроллера CMD DS-C01.
При сравнении розничных цен контроллер CMD DS-C01 получается дешевле. С учетом распределительной коробки цена получается 515,38 р. Цена на контроллер Z5R-box выше - 567 р.
По результатам сравнения можно сказать, что эти две модели обладают одинаковым функционалом, за исключением наличия протокола Wiegand-26 у контроллера CMD DS-C01, следовательно контроллер Z5R-box можно без проблем заменить на CMD DS-C01. Также возможна обратная замена, но в этом случае надо проверить есть ли на объекте считыватели Wiegand-26.
Все оборудование, которое упоминается в данном сравнении, есть в наличии на наших складах.
|Характеристика
|CMD DS-C01
|Z5R-box
|
cmd-ds-c01.png
|
z5r-box.png
|Работа по протоколу Touch Memory
|Есть
(до 100 м при работе со считывателями
Fly A2EH и Fly A3EH)
|Есть (до 10 м)
|Работа по протоколу Wiegand-26
|Есть (дальность до 100 м)
|Нет
|Количество ключей
|900
|1364
|Электромагнитный замок
|Поддерживается
|Поддерживается
|Электромеханический замок
|Поддерживается
|Поддерживается
|Распределительная коробка
|Необходима коробка арт. 5550
- цена 16,38 руб.
|В комплекте
|Стоимость
|499 руб.
|567 руб.
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