Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

Новости участников портала \\ 03.11.2017 13:34 \\ ТЕКО \\ Казань

Представляем вашему вниманию сравнительный анализ двух контроллеров: Z5R-box и CMD DS-C01.

Оба контроллера поддерживают протокол Touch Memory. Максимальное расстояние для этого протокола 10м. Но при подключении считывателей Fly A2EH и Fly A3EH к контроллеру CMD DS-C01 можно увеличить дальность до 100м.

Протокол Wiegand-26 поддерживает только контроллер CMD DS-C01. Этот протокол позволяет подключать считыватели на расстояние до 100м.

Обе модели поддерживают электромагнитные и электромеханические замки. Преимущество контроллера Z5R-box в том, что он поддерживает большее количество ключей - 1364 шт., у контроллера CMD DS-C01 - 900 шт.

Контроллер Z5R-box идет в комплекте с распределительной коробкой. У контроллера CMD DS-C01 в комплекте распределительной коробки нет, но ее можно приобрести в нашем магазине за 16,38 р (арт. 5550). Данная коробка идеально подходит для контроллера CMD DS-C01.

При сравнении розничных цен контроллер CMD DS-C01 получается дешевле. С учетом распределительной коробки цена получается 515,38 р. Цена на контроллер Z5R-box выше - 567 р.

По результатам сравнения можно сказать, что эти две модели обладают одинаковым функционалом, за исключением наличия протокола Wiegand-26 у контроллера CMD DS-C01, следовательно контроллер Z5R-box можно без проблем заменить на CMD DS-C01. Также возможна обратная замена, но в этом случае надо проверить есть ли на объекте считыватели Wiegand-26.

Все оборудование, которое упоминается в данном сравнении, есть в наличии на наших складах.

ХарактеристикаCMD DS-C01Z5R-box
 
cmd-ds-c01.png

cmd-ds-c01.png
z5r-box.png

z5r-box.png
Работа по протоколу Touch Memory Есть
(до 100 м при работе со считывателями
Fly A2EH и Fly A3EH)		 Есть (до 10 м)
Работа по протоколу Wiegand-26 Есть (дальность до 100 м) Нет
Количество ключей 900 1364
Электромагнитный замок Поддерживается Поддерживается
Электромеханический замок Поддерживается Поддерживается
Распределительная коробка Необходима коробка арт. 5550
- цена 16,38 руб.		 В комплекте
Стоимость 499 руб. 567 руб.
 

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