Специалисты «КСБ» ознакомились с опытом реализации АПК "Безопасный город" на ...

Новости участников портала \\ 13.03.2017 14:00 \\ ГК "КСБ" \\ Санкт-Петербург

Специалисты «КСБ» всегда стремятся быть в курсе перспективных разработок. 27-28 февраля 2017 года технический директор компании Елагин Анатолий принял участие во второй всероссийской конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи

Специалисты проектно-монтажной группы «КСБ» всегда стремятся быть в курсе перспективных разработок. 27-28 февраля 2017 года технический директор нашей компании Елагин Анатолий принял участие во второй всероссийской конференции «Аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» в рамках Российского инвестиционного форума в г. Сочи.

Безопасный город

В ходе конференции, организованной при поддержке МЧС России, были обсуждены практические вопросы межведомственного взаимодействия, практики внедрения сегментов АПК "Безопасный город", передовой опыт его создания и функционирования, варианты их финансирования, перспективы перехода к системе "Умный город", представлены различные архитектурные и технические решения.

"Безопасный город" — это программа установки на улицах российских городов автоматизированных систем наблюдения, контроля и управления, предназначенных для нужд МЧС, полиции и других экстренных служб. Система "112" обеспечивает вызов экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории РФ.

Отдельное внимание было уделено существующим и перспективным системам видеонаблюдения и распознавания лиц , а также требованиям к вычислительной инфраструктуре и телекоммуникационной инфраструктуре.

Реализация проектов «Безопасный город» - один из важных профилей деятельности компании «КСБ». Поэтому участие в таком масштабном мероприятии позволяет внимательно отслеживать тенденции развития технологий и перенимать конкретный опыт эффективной реализации проектов, направленных на обеспечение национальной безопасности, управления рисками, предупреждения и ликвидация последствий катастроф и стихийных бедствий.

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