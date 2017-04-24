Новости участников портала \\ 27.04.2017 14:07 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

12 апреля в City Club International Moscow состоялась конференция PROIPvideo-2017 – «Технологии в успешном проекте видеонаблюдения», организованная компанией Videomax. Сотрудники департамента по техническому развитию компании «ЭЛВИС-НеоТек» приняли активное участие в работе конференции.

Специалисты компании«ЭЛВИС-НеоТек» обсудили тенденции развития систем видеонаблюдения в рамках конференции PROIPvideo-2017.

12 апреля в City Club International Moscow состоялась конференция PROIPvideo-2017 – «Технологии в успешном проекте видеонаблюдения», организованная компанией Videomax. Сотрудники департамента по техническому развитию компании «ЭЛВИС-НеоТек» приняли активное участие в работе конференции.

На мероприятии специалисты «ЭЛВИС-НеоТек» встретились с партнёрами – представителями компаний-интеграторов и проектных организаций. В рамках встреч обсуждались особенности проектирования и внедрения систем «ЭЛВИС-НеоТек» (система видеонаблюдения Orwell 2k, радиолокационная система Orwell-R, комплекс Перекрёсток, тепловизионный локатор кругового обзора «Филин») на объектах различного масштаба и назначения. Также коллеги обменялись мнениями относительно актуальных тем докладов, состоявшихся на мероприятии.

По общему мнению, одним из основных трендов в видеонаблюдении является видеоаналитика, применение которой эффективно только в том случае, когда обеспечивается высокий уровень детектирования важных событий при минимуме ложных тревог, в том числе при сложных погодных условиях: осадки, ветер, засветка.

Конференция PROIPvideo-2017 была посвящена вопросам проектирования и построения эффективных систем видеонаблюдения. В выступлениях рассматривались технологические аспекты, которые влияют на эффективность работы системы: выбор видеокамер, мест их установки, создания локальных вычислительных сетей. Также затрагивались вопросы применения новых алгоритмов видеоаналитики и хранения видеоданных.

Особый интерес гостей конференции вызвали мастер-классы «Видеонаблюдение» и «Локальные вычислительные сети».

«ЭЛВИС-НеоТек» благодарит организаторов конференции PROIPvideo-2017 и планирует принимать активное участие в будущих мероприятиях по проектированию систем видеонаблюдения», – отмечает Андрей Пименов, директор департамента маркетинга компании «ЭЛВИС-НеоТек».