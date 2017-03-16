Space Technology и компания «Видеоглаз» анонсируют блок питания ST-12/18 UPS с опцией ...

Новости участников портала \\ 20.03.2017 12:22 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Стабилизированный блок питания Space Technology ST-12/18 UPS, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», может использоваться с внешней АКБ, работая в этом случае как источник бесперебойного питания. Новинка имеет 18 выходов по 1 А, с возможностью объединения шлейфов и с индивидуальными перемычками питания по каждому шлейфу. Блок питания ST-12/18 UPS имеет общий выключатель сети 220 В, а элементная база исключает взаимное влияние каналов друг на друга.

Компания Space Technology начала продажи уникального по своим характеристикам блока питания ST-12/18 UPS. Выполненная в компактном металлическом корпусе новинка может работать как блок питания (преобразуя 220 В на 18 выходов по 12 В /1 А), так и как источник бесперебойного питания – если к ST-12/18 UPS подключить внешнюю аккумуляторную батарею. Внутри нового блока питания имеется плата для подсоединения внешней АКБ (параметры АКБ рекомендуется уточнять в компании «Видеоглаз»), а в комплект поставки уже входят клеммы для подсоединения аккумуляторной батареи. В блоке питания ST-12/18 UPS предусмотрена эксплуатация внешней АКБ в щадящем режиме – с защитой от полной разрядки и с восстановлением ее полной емкости.

Источник питания ST-12/18 UPS имеет 18 выходов по 1 А, которые можно объединять для суммирования тока. Например, если вы хотите подключить к источнику питания ST-12/18 UPS видеорегистратор, которому требуется 4 А – можно объединить «под него» 4 выхода, оставив остальные 14 для видеокамер. Обратите внимание, что новинка имеет общий выключатель питания 220 В, и что каждый шлейф снабжен своей перемычкой, то есть для отключения питания по всем каналам проще использовать общий выключатель, а отдельно взятый шлейф отключается с помощью перемычки.

Тщательно продуманная элементная база и удачная схема обеспечивают фильтрацию взаимных помех, чтобы каналы не влияли друг на друга и не давали наводок. Каждый из 18 выходов надежно защищен от короткого замыкания и от перегрузки, причем после устранения замыкания работоспособность шлейфов восстанавливается в полном объеме.

Стабилизированный источник питания ST-12/18 UPS внешне представляет собой металлическую коробку с дверцей габаритами приблизительно 31 х 23 х 7 см, причем дверца закрывается на ключ, который входит в комплект поставки. Таким образом, доступ к клеммам блока питания ST-12/18 UPS будет только у располагающего ключом сотрудника, без возможности несанкционированного доступа. Эта профессиональная новинка от Space Technology может использоваться «как есть» или в тандеме с внешней АКБ, обеспечивая стабилизованным питанием до 18 подключенных к ней потребителей на 12 В / 1А (или более – при объединении шлейфов).

Источник: www.videoglaz.ru