Совместный семинар SIGUR и Panasonic пройдет в Москве 15 июня

Совместный семинар SIGUR и Panasonic пройдет в Москве 15 июня

Совместный семинар SIGUR и Panasonic пройдет в Москве 15 июня

Новости участников портала \\ 12.06.2017 17:42 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Компании SIGUR и Panasonic 15 июня проведут в столице совместный семинар, посвященный управлению доступом и видеонаблюдению. Также в мероприятии примет участие компания Western Digital.

Компании SIGUR и Panasonic 15 июня проведут в столице совместный семинар, посвященный управлению доступом и видеонаблюдению. Также в мероприятии примет участие компания Western Digital.


В программе — рассказ о функциях SIGUR и возможностях интеграции системы управления доступом с системами видеонаблюдения Panasonic, презентация модельного ряда IP-камер Panasonic серии i-PRO Extreme. Western Digital расскажет о решениях в области хранения данных. На мероприятии будет работать демо-зона, где можно посмотреть оборудование и пообщаться с экспертами компаний-участниц.


Семинар состоится в конференц-зале ДТЦ "Тульский" по адресу: ул. Большая Тульская, д.11. Начало в 11.00. Участие — бесплатное, по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке: https://goo.gl/KI89Op

 

Контакты:

info@sigursys.com

www.sigursys.com

vk.com/sigursys

fb.com/sigursys

Новости участников портала

Архив RSS
Маркировочные принтеры – оборудование для профессионалов

Маркировочные принтеры – оборудование для профессионалов

Новости участников портала \\ 09.06.2017 17:10 \\ Tatris \\ Москва

Работа инсталляторов СКУД и видеонаблюдения - это, в первую очередь, огромное количество оборудования, которое необходимо быстро распределить по объектам, и километры кабеля, связывающего отдельные элементы программно-аппаратного комплекса в полноценную систему.

«Аргус-Спектр» - Gazelle Бизнеса

Новости участников портала \\ 09.06.2017 16:51 \\ Аргус-Спектр \\ Санкт-Петербург

Компания «Аргус-Спектр» вошла в рейтинг самых быстрорастущих и инновационных компаний Санкт-Петербурга «Gazelle Бизнеса», а также стала победителем в одной из номинаций.

Новый IP-видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новый IP-видеорегистратор EverFocus в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 09.06.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-видеорегистратора EverFocus EPRO-NVR32.

ITV и компания «Видеоглаз» анонсируют новую версию ПК видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2

ITV и компания «Видеоглаз» анонсируют новую версию ПК видеонаблюдения Axxon Next 4.0.2

Новости участников портала \\ 09.06.2017 10:29 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Новая версия программного обеспечения для видеонаблюдения ITV Axxon Next 4.0.2 содержит более 50 доработок, среди которых много новых функций. Так, в ПК Axxon Next 4.0.2, лицензию на который можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, поиск лиц в архиве теперь можно вести по признакам «свой-чужой», улучшены алгоритмы распознавания автономеров и лиц, а в автоматических реакциях на события появились новые условия.

Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новые HD-SDI видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 08.06.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых HD-SDI видеокамер Microdigital MDC-H6290VSL-40HA и MDC-H6290VSL-40H.

Мультинаправленный микрофон STELBERRY M-1300 – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

Мультинаправленный микрофон STELBERRY M-1300 – уже в продаже в компании «Видеоглаз»

Новости участников портала \\ 08.06.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Всенаправленный микрофон STELBERRY M-1300, который можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», дает возможность выбрать одну из четырех диаграмм направленности, чтобы чисто и четко записать речь даже в шумном помещении. Выбор режима производится с помощью крохотного встроенного джойстика, имеется цифровая система подавления шумов с автофильтрацией высоких и низких частот.

В базу готовых проектных решений ЮНИТЕСТ добавлен новый проект с использованием ЮНИТРОНИК 496М

В базу готовых проектных решений ЮНИТЕСТ добавлен новый проект с использованием ЮНИТРОНИК 496М

Новости участников портала \\ 07.06.2017 19:56 \\ ООО ТД ЮНИТЕСТ \\ Москва

Компания ЮНИТЕСТ представляет вашему вниманию ПРОЕКТ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ для 4-х этажного здания поликлиники с использованием системы ЮНИТРОНИК-496М.

С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec

С любыми камерами к многофункциональному CCTV от Smartec

Новости участников портала \\ 07.06.2017 17:39 \\ "СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ Москва

Новый мультиформатный видеорегистратор STR-HD1620 серии Delta поддерживает работу с аналоговыми и цифровыми камерами стандартов HD-TVI, AHD, 960H, а также IP.

«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

«АРМО-Системы» представила сетевой видеорегистратор GANZ с поддержкой 32-х 2-8 Мп видеокамер

Новости участников портала \\ 07.06.2017 13:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Многоканальный видеорегистратор NR8-32F82-0 осуществляет запись видео от 32 сетевых камер с разрешением до 4К Ultra HD и скоростью обновления 30 к/c по каждому каналу, а максимальный трафик входящих потоков может составлять 256 Мбит/с.

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Axis в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 07.06.2017 11:12 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу IP-видеокамер Axis Q6044-C 60HZ и Axis Q6045-E MkII 60HZ.

Другие новости

Первая 2 МР купольная поворотная IP видеокамера от Honeywell с поддержкой H.265

АРМО-Системы \\ 13.06.2017 12:53

Новые мультиформатные видеокамеры Vidstar в ТД «Лидер-СБ»

ТД «Лидер-СБ» \\ 13.06.2017 11:26

Новинка от RVi и компании «Видеоглаз» – гибридный видеорегистратор RVi-HR16/64-4K

ВИДЕОГЛАЗ \\ 13.06.2017 11:07

Новости

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Новая карта Mastercard - теперь БИОМЕТРИЧЕСКАЯ

Технические новинки \\ 31.05.2017

Mastercard* представила биометрическую банковскую карту нового поколения.

ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл

ТБ Форум 2018: конференция SecuRetail – возможность продемонстрировать свои компетенции обладателям крупнейших бюджетов сегмента ритейл

Выставки \\ 07.06.2017

Руководители департаментов безопасности крупнейших торговых сетей России съезжаются на ТБ Форум для участия в первом в деловом году смотре новинок технических средств безопасности.

"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму

"Код ИБ” впервые пройдет в Крыму

Выставки \\ 07.06.2017

8 июня Симферополь примет самую грандиозную ИБ-конференцию на русскоговорящем пространстве - “Код информационной безопасности”.

Статьи

Маркетинг в видеонаблюдении

Маркетинг в видеонаблюдении

Видеонаблюдение \\ В четыре раза больше камер!" "До 128 камер на сервер!" "6000 моделей IP-камер в нашем ПО!" Кто больше? Рекламщики не стесняются и наперебой выдвигают самые невероятные лозунги. Чему можно верить, а чему нет, и в чём подвох? Об этом в нашей статье.

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Отследить перемещение человека по всем камерам системы. Сравнение существующих технологий

Видеонаблюдение \\ Существует одна универсальная проблема, которая характерна для пользователей 7 из 10 видеосистем вне зависимости от типа объекта. Эта проблема отслеживания перемещения человека по разным камерам.

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Wanna Cry не страшен для ПЦН "АНГАР-А".

Защита информации \\ Мультиформатный ПЦН "АНГАР-А" полностью защищен не только от Wanna Cry, но и любых других вирусных угроз.

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana

Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.

вверх