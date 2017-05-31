Совместный семинар SIGUR и Panasonic пройдет в Москве 15 июня

Новости участников портала \\ 12.06.2017 17:42 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

Компании SIGUR и Panasonic 15 июня проведут в столице совместный семинар, посвященный управлению доступом и видеонаблюдению. Также в мероприятии примет участие компания Western Digital.

Компании SIGUR и Panasonic 15 июня проведут в столице совместный семинар, посвященный управлению доступом и видеонаблюдению. Также в мероприятии примет участие компания Western Digital.



В программе — рассказ о функциях SIGUR и возможностях интеграции системы управления доступом с системами видеонаблюдения Panasonic, презентация модельного ряда IP-камер Panasonic серии i-PRO Extreme. Western Digital расскажет о решениях в области хранения данных. На мероприятии будет работать демо-зона, где можно посмотреть оборудование и пообщаться с экспертами компаний-участниц.



Семинар состоится в конференц-зале ДТЦ "Тульский" по адресу: ул. Большая Тульская, д.11. Начало в 11.00. Участие — бесплатное, по предварительной регистрации, которую можно пройти по ссылке: https://goo.gl/KI89Op

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