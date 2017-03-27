СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.

Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.

Как выглядит реальная ситуация пожарной тревоги в торговом центре глазами специалиста нашего рынка, и какие практические выводы и рекомендации родились по “горячим следам” - в статье Евгения Инюшина ООО “Сименс” “Реакция людей на непонятную фразу “Пожарная тревога!!!”.

Компания “Альтоника”, имеющая солидный опыт в производстве СПИ для охраны объектов описывает применение радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) "БазАльт" для нужд пожарного мониторинга.

В ближайшие дни мы предоставим материалы пяти статей тематического раздела “Биометрия – критерии выбора и надежности”. Следите за объявлениями.

Для тех кто предпочитает классический вариант чтения - редакция готова обеспечить Вас свежим, пахнущим типографской краской журналом.

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