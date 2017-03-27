СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
Новости участников портала \\ 29.03.2017 18:05 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
Две статьи свежего номера журнала “Алгоритм безопасности” уже доступны для чтения на сайте.
Как выглядит реальная ситуация пожарной тревоги в торговом центре глазами специалиста нашего рынка, и какие практические выводы и рекомендации родились по “горячим следам” - в статье Евгения Инюшина ООО “Сименс” “Реакция людей на непонятную фразу “Пожарная тревога!!!”.
Компания “Альтоника”, имеющая солидный опыт в производстве СПИ для охраны объектов описывает применение радиоканальной системы передачи извещений (РСПИ) "БазАльт" для нужд пожарного мониторинга.
В ближайшие дни мы предоставим материалы пяти статей тематического раздела “Биометрия – критерии выбора и надежности”. Следите за объявлениями.
Для тех кто предпочитает классический вариант чтения - редакция готова обеспечить Вас свежим, пахнущим типографской краской журналом.
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Новости участников портала
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 11:24 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового HD-TVI видеорегистратора LTV RTM-160 00.
Оборудование безопасности от «АктиВидео» – по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 29.03.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Контроль доступа, видеонаблюдение, охранно-пожарную сигнализацию и другие средства технической безопасности по низким ценам предлагает в рамках партнерского соглашения столичная компания «АктиВидео». По условиям франшизы «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на все поставляемые товары действует партнерская гарантия, которая может стать бессрочной на все время действия сервисного договора между клиентом и «АктиВидео».
Система фотовидеофиксации нарушений ПДД «ПЕРЕКРЁСТОК» получила свидетельство Росстандарта
Новости участников портала \\ 28.03.2017 18:43 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подтверждено соответствие системы «ПЕКРЕКРЁСТОК» действующим российским ГОСТам, Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и требованиям безопасности. Интервал поверки системы составляет два года.
Новые 6 Мп видеокамеры наружного наблюдения GANZ ZN8-B7NVD55L с 2,8-кратным вариообъективом
Новости участников портала \\ 28.03.2017 14:13 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Новые видеокамеры GANZ используют 1/1,8” КМОП-сенсор и формируют картинку особо высокого качества c разрешением 3072х2048 пикселей.
Новый усилитель LPA в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 28.03.2017 11:18 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового усилителя LPA-TA-480MZ для систем оповещения и озвучивания.
Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактную 1 Мп камеру B12C с поддержкой 4G
Новости участников портала \\ 28.03.2017 10:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Миниатюрная IP камера Beward B12C весом чуть более 100 гр. оснащена активным микрофоном, то есть она может не только вести видеонаблюдение, но и отслеживать звуковую обстановку. Новинка рассчитана на работу внутри помещений, а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по весьма низкой цене. Камера Beward B12C поддерживает 4G сеть и комплектуется сменным микрофоном на выбор.
На рынке появился видеорегистратор с 64 каналами, записью 12 МР видео, битрейтом 400 Мбит/с и гибко наращиваемым архивом
Новости участников портала \\ 27.03.2017 14:07 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Запись видео PRN-4011P не ограничивается разрешением 4K Ultra HD, соответствующим 8 МР, поскольку новые видеорегистраторы способны работать и с 12-мегапиксельными потоками, принимая их с общим битрейтом до 400 Мбит/с.
Новый блок питания Germikom в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 27.03.2017 11:08 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового блока питания Germikom M-5000.
Бюджетный ИБП на 12 В / 6 А Tantos ББП-60 TS – уже в продаже в компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 27.03.2017 06:58 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Новый источник бесперебойного питания Tantos ББП-60 TS, который можно приобрести по действительно низкой цене в компании «Видеоглаз», выполнен в металлическом корпусе с отсеком под аккумуляторную батарею 7 Ач. Новинка имеет защиту от короткого замыкания, но защита от переполюсовки и от глубокого разряда в ИБП ББП-60 TS не предусмотрена (в целях снижения стоимости).
IP-793S купольная поворотная IP видеокамера
Новости участников портала \\ 27.03.2017 00:59 \\ Джи Ай Системз \\ Москва
2 Мп (1080Р) 1/2.7 CMOS SONY IMX322, (до 30 FPS), процессор Ambarella S2Lm
Другие новости
Новая IP-видеокамера SSDCAM в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 30.03.2017 10:57
СОУЭ и пожарный мониторинг в №1 “Алгоритма безопасности”.
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 29.03.2017 18:05
Новый HD-TVI видеорегистратор LTV в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 29.03.2017 11:24
Новости
СИИС в этом году будет огненным!
Выставки \\ 30.03.2017
IX Сибирский Форум «Индустрия информационных технологий», который пройдёт в Академпарке г.Новосибирска 12-13 апреля 2017 г., обещает стать весьма ярким событием для всех, кто разрабатывает информационные технологии или использует их в своей работе.
Отдел «К» рассказал, как борется с кибербандами
Выставки \\ 30.03.2017
На форуме “B+S. Технологичный банкинг”, который прошел 23 марта в Екатеринбурге
В фокусе внимания – вопросы обеспечения безопасности на транспорте
Выставки \\ 29.03.2017
6-7 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге состоится VII Международный форум «Безопасность на транспорте». Организатор мероприятия – АНО «Общественный форум «Безопасность на транспорте», председателем Общественного совета которого является заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный
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