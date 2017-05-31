Новости участников портала \\ 20.06.2017 10:07 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Низкие цены на более 30 000 наименований видеонаблюдения, контроля доступа и других разделов технической безопасности предлагает в Бурятии компания «Инком». По условиям партнерского соглашения «Эксклюзивный представитель ВИДЕОГЛАЗ» на товары действуют партнерские гарантии, а на оборудование в сервисе гарантия является бессрочной.

Компания из Улан-Удэ «Инком», как эксклюзивный представитель «Видеоглаза», обрабатывает все звонки и другие обращения из своего региона (Республики Бурятия), предлагая клиентам полный перечень партнерских товаров и бонусов. Для удобства работы в рамках франшизы для «Инком» был создан новый корпоративный сайт с полным каталогом из 30 000+ наименований – с ценами, описаниями и подробными техническими характеристиками. Для удобства покупателей предусмотрено автоматическое сохранение истории заказов, а стоимость монтажных и других работ можно рассчитать онлайн.

По условиям франшизы «Инком» получает товары по минимальным дилерским ценам (без накруток сверху), так как «Видеоглаз» имеет налаженные партнерские связи с сотнями лучших зарубежных и российских производителей. Высокое качество поставляемых по франшизе товаров подтверждается как партнерскими гарантиями «Видеоглаза», так и тем, что почти все наименования уже проверены на тысячах реальных объектов по всей России и СНГ, включая и регионы с особо сложным климатом (такие, как Бурятия).

Если по каким-то причинам покупателя не устроит качество приобретенного в компании «Инком» оборудования, он может в любой момент воспользоваться партнерской гарантией и обратиться прямо в компанию «Видеоглаз». Это можно сделать любым удобным способом - по электронной почте или по телефону, и сотрудники «Видеоглаза» быстро решат проблему клиента (например, заменят или отремонтируют товар).

Если покупатель заключил с компанией «Инком» договор на сервисное обслуживание системы безопасности, то по условиям партнерского соглашения гарантия на оборудование становится пожизненной. То есть, если клиент, например, заключил договор на сервис на десять лет, то гарантия на каждую обслуживаемую по этому договору позицию становится десятилетней, даже если официальная гарантия производителя гораздо меньше. К тому же гарантию вместе с сервисным договором можно регулярно продлять на любой, сколь угодно долгий срок.

Источник: www.videoglaz.ru