Новости участников портала \\ 16.03.2017 10:48 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

SNMP-модули торговой марки СКАТ предназначены для удаленного мониторинга и управления источниками бесперебойного питания (SKAT-UPS 3 000 SNMP, SKAT-UPS 10 000 SNMP и другими). Новинки входят в состав некоторых ИБП, также SNMP-модули DL 801 и CX 504 можно приобрести отдельно в компании «Видеоглаз» по низкой цене. Среди возможностей новых модулей – работа в компьютерной сети, корректное выключение серверов и рабочих станций, несколько режимов конфигурации – через Telnet, Web-браузер или NMS.

Ассортимент компании СКАТ пополнился несколькими SNMP-модулями, предназначенными для управления и мониторинга источниками бесперебойного питания (такими, как SKAT-UPS 3 000 SNMP и SKAT-UPS 10 000 SNMP) по компьютерной сети. Если вы приобретаете любой из этих ИБП – один из SNMP-модулей будет входить в комплект поставки, а модули DL 801 и CX 504 можно купить отдельно.

Использование SNMP-модулей DL 801 и CX 504 (первый совместим с SKAT UPS 1 000 RACK и SKAT UPS 3 000 RACK, а второй – со SKAT UPS 10 000 RACK) обеспечит удаленное управление источниками бесперебойного питание, автоматическое корректное завершение работы серверов и другого подключенного к ИБП оборудования – такого, как рабочие станции, а также онлайн мониторинг состояния ИБП. Схемы подключения, особенности электропитания, перечень поддерживаемых протоколов и другие технические нюансы использования новых SNMP-модулей торговой марки СКАТ рекомендуется уточнять в компании «Видеоглаз».

Из характеристик новинок в первую очередь хотелось бы отметить несколько способов конфигурирования - Telnet, NMS или через веб-браузер, а также автоматическое определение типа интернет-подключения (10M/100M Fast Ethernet). Обратите внимание, что новые SNMP-модули уже входят в комплект поставки источников бесперебойного питания с соответствующей маркировкой (SNMP), а модули DL 801 и CX 504 приобретаются отдельно для последующей установки в ИБП с маркировкой RACK (SKAT UPS 3 000 RACK, SKAT UPS 10 000 RACK и SKAT UPS 1 000 RACK).

Параметры эксплуатации новых SNMP-модулей торговой марки СКАТ – стандартные, то есть при нормальной влажности и при плюсовой температуре. Их стоимость – вполне доступна, а удаленное управление и мониторинг мощными источниками бесперебойного питания СКАТ по компьютерной сети, то есть фактически – из любой точки мира, существенно повышает как надежность системы, так и сохранность данных благодаря авто-корректному завершению работы подключенного к ИБП оборудования.