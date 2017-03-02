«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
«СМК Атлант» из Иваново – доступная безопасность по франшизе с «Видеоглазом»
Новости участников портала \\ 07.03.2017 10:27 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Ивановская компания «СМК Атлант» предлагает оборудование и полный комплекс услуг на видеонаблюдение, ОПС, СКУД и другие разделы технической безопасности. В рамках партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» действуют партнерские гарантии, а цены поддерживаются на низком уровне благодаря отсутствию посреднических накруток.
Доступная стоимость и высокое качество адаптированного к российским условиям оборудования безопасности, широкий выбор (из нескольких тысяч наименований), пожизненная гарантия на оборудование в сервисе – таков далеко не полный перечень преимуществ для клиентов «СМК Атлант», которыми они могут воспользоваться по франшизе «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ». По партнерскому соглашению все товары поставляются без накруток сверху, а ознакомиться с их ассортиментом можно на новом, созданном в рамках франшизы сайте «СМК Атлант».
В каталоге представлено оборудование разных ценовых сегментов – от бюджетного до высокопрофессионального, причем качество буквально каждой позиции прошло проверку на объектах компании «Видеоглаз». Подбор товаров очень удобно производить по параметрам, а история заказов автоматически запоминается в личном кабинете. Прямо на сайте можно формировать коммерческие предложения и рассчитывать стоимость работ, есть там и другие полезные опции.
Компания «СМК Атлант» предоставляет полный комплект услуг в сфере безопасности, в том числе и сервисное обслуживание инсталлированных систем. По условиям партнерского соглашения «Официальный инсталлятор ВИДЕОГЛАЗ» на оборудование в сервисе действует бессрочная (или пожизненная) гарантия, срок действия которой ограничивается только датой на сервисном договоре. Фактически – при условии своевременного продления договора – гарантия на оборудование действительно становится пожизненной.
В рамках франшизы действует бонус под названием «партнерские гарантии», суть которого заключается в исправлении компанией «Видеоглаз» недоработок младшего партнера. Сотрудники «СМК Атлант» являются профессионалами и по условиям партнерского соглашения прошли обучение по работе с приоритетными брендами, но если они все же допустили ошибку в работе, или если приобретенное в «СМК Атлант» оборудование оказалось недостаточно качественным – вы можете обратиться прямо в компанию «Видеоглаз» для быстрого решения проблемы.
Источник: www.videoglaz.ru
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