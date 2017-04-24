Smartec и компания «Видеоглаз» представляют соленоидный замок ST-DB090T с таймером ...

Новости участников портала \\ 27.04.2017 10:36 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Электромеханический замок Smartec ST-DB090T относится к устройствам нормально-открытого типа, поэтому его можно рекомендовать в том числе и для дверей на путях эвакуации. Новинка может устанавливаться не только врезным, но и накладным способом (с помощью адаптеров). Таймер настраивается на ноль, три, шесть или девять секунд, а купить ST-DB090T можно в компании «Видеоглаз» по низкой цене.

В ассортименте компании Smartec появился новый электромеханический замок ST-DB090T, среди самых заметных достоинств которого – универсальность, наличие таймера запирания и наработка на отказ 500 000 циклов. Электрозамок ST-DB090T работает под управлением любых СКУД и ставится на любые двери, в том числе на маятниковые и на тонкие – на металлические, на деревянные, на стеклянные и т.п. Нужно только учитывать, что усилие удержания новинки составляет порядка 800 кг, а для проникновения через стеклянную или деревянную дверь нарушитель вполне может обойтись меньшим усилием, перепилив дерево или разбив стекло.

Замок ST-DB090T относится к нормально-открытому типу, то есть при отсутствии напряжения дверь будет открыта. Эту особенность новинки можно использовать, устанавливая ST-DB090T на дверях эвакуации или, к примеру, там, где двери открыты большую часть времени суток (офисный, торговый или бизнес-центр). Этот замок имеет большую наработку на отказ, причем он оснащен не перепиливаемым ригелем (при запертой двери).

Таймер удержания можно настроить в интервале от нуля до девяти секунд с кратностью три, то есть задержка выхода ригеля может составлять 0, 3, 6 или 9 секунд. Этот параметр полезен как для сохранности замка, так и для предотвращения нежелательного доступа, то есть к его настройке специалисты компании «Видеоглаз» рекомендуют отнестись внимательно.

Монтировать электромеханический соленоидный замок ST-DB090T можно врезным или накладным способом (накладной монтаж производится с помощью адаптеров). Например, на тонкую деревянную или на стеклянную дверь такой замок врезным способом не установить, а накладным – вполне возможно. Управление им (подача напряжения для запирания и его отсутствие – для открывания) может производиться с любых СКУД, диапазон рабочих температур начинается от -10 градусов, а дополнительную информацию о ST-DB090T (габариты, электропитание и т.п.) уточняйте у производителя.

Источник: www.videoglaz.ru