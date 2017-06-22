Smartec и компания «Видеоглаз» представляют электромеханическую защелку ST-SL151NC

Smartec и компания «Видеоглаз» представляют электромеханическую защелку ST-SL151NC

Smartec и компания «Видеоглаз» представляют электромеханическую защелку ST-SL151NC

Новости участников портала \\ 27.06.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Энергосберегающая электро-защелка Smartec ST-SL151NC является нормально-закрытой, то есть при перебоях с питанием дверь будет находиться в запертом состоянии. Новинка, которая уже поступила в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз», устанавливается вместо ответной части механического замка, превращая его в электромеханический с управлением от СКУД.

Электромеханическая защелка Smartec ST-SL151NC подходит как для право-, так и для левосторонних дверей, а устанавливается она вместо ответной части механического замка. Монтаж производится путем врезки, причем кабель прокладывается внутри дверной коробки, поэтому он не подвергается изгибам или перекосам.

 

Новинка относится к устройствам нормально-закрытого типа – а это значит, что при отключении электроэнергии дверь, на которую установлена защелка ST-SL151NC, будет надежно закрыта. Компания «Видеоглаз» предупреждает, что такие защелки нельзя устанавливать на двери эвакуации, которые должны быть открыты при аварийных отключениях. Электрозащелка ST-SL151NC является энергосберегающей, поскольку она мало потребляет даже при продолжительной разблокировке, то есть при нахождении двери в открытом положении. Защелка ST-SL151NC не перегревается при длительной подаче напряжения, поэтому ее можно устанавливать даже на двери, через которые проходит большой поток людей.

 

Основное назначение новых электрозащелок ST-SL151NC – быстрое и бюджетное подключение к СКУД дверей, оснащенных механическими замками (при условии, что эти двери должны быть закрыты при перебоях с питанием). В этом случае нужно будет только заменить ответную часть механического замка на электрозащелку ST-SL151NC, врезав ее в дверную коробку входной или межкомнатной двери и проложив провод внутри коробки. Таким образом, затраты на модернизацию системы доступа будут минимальными, при этом защелки ST-SL151NC обладают большим усилием удержания 3 000 Н и высокой надежностью.

 

Важная особенность новинки – переставляемый язычок. Благодаря такой конструкции легко скорректировать зазор между блокирующим элементом и ригелем замка, просто меняя положение язычка. Такая корректировка может потребоваться как сразу при установке защелки (из-за особенностей двери), так и в процессе ее эксплуатации. Еще одно существенное преимущество электрозащелки ST-SL151NC – ее способность работать в противонагрузке до 90 Н.

 

Источник: www.videoglaz.ru

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