Smartec и компания «Видеоглаз» анонсируют видеорегистратор STNR-0860 на 8 портов с PoE

Новости участников портала \\ 08.02.2017 11:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Видеорегистраторы Smartec STNR-0860, уже поступившие в продажу в компанию «Видеоглаз» по низкой цене, поддерживают работу с камерами до 5 Мп, «попутно» обеспечивая их питанием по технологии PoE. Суммарный PoE бюджет составляет 74 Вт, для организации архива можно использовать до двух внутренних HDD и внешние накопители iSCSI и e-SATA. Недорогие регистраторы STNR-0860 рассчитаны на видеонаблюдение высокого разрешения с возможностью подключения внешних тревожных устройств.

Компания Smartec пополнила линейку оборудования Delta бюджетными видеорегистраторами на восемь каналов STNR-0860. Новинки, при весьма низкой стоимости, обладают отличным набором функций и могут работать с камерами высокого разрешения – вплоть до 5 Мп. Один такой видеорегистратор способен обработать видео с четырех 5 Мп и с четырех 3 Мп камер (в один или в два потока), то есть STNR-0860 может послужить «ядром» системы видеонаблюдения высокой четкости – а такие часто востребованы на небольших коммерческих объектах.

Еще одно преимущество нового видеорегистратора STNR-0860 – обеспечение подключенных к нему IP камер питанием по технологии PoE с суммарным бюджетом 74 Вт. Таким образом, при установке нового видеорегистратора вам не придется организовывать отдельное PoE питание для IP камер, то есть покупка STNR-0860 избавит вас от дополнительных расходов.

В регистраторе STNR-0860 предусмотрено несколько способов организации архива с возможностью быстрого интеллектуального поиска в нем. Последнее («умный» поиск в один клик) особенно важно, так как искать приходится в записях с камер высокого разрешения. Для внутреннего архивирования в новинке имеется два отсека под установку жестких дисков большой емкости, а для создания внешнего архива можно использовать накопители с интерфейсами iSCSI и e-SATA. Таким образом, возможности видеорегистратора STNR-0860 позволяют создавать архивы с гибким наращиванием емкости.

К преимуществам новинки можно отнести эффективное управление, удобную навигацию, возможность объединения камер в группы, разъемы для подключения мониторов HDMI и VGA, а также восемь тревожных входов и один тревожный выход. В комплект поставки входит бесплатное программное обеспечение на 128 каналов и мобильные приложения для устройств под управлением iOS и Android. Дополнительную информацию о недорогом видеорегистраторе STNR-0860 (суммарный битрейт, максимальный объем внутренних HDD и другие технические параметры) уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru