SkyDNS выпускает базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения
SkyDNS выпускает базу категорированных интернет-ресурсов следующего поколения
Новости участников портала \\ 30.01.2017 17:40 \\ SkyDNS \\ Екатеринбург
Компания SkyDNS вывела свою базу категорированных ресурсов, SkyDNS DB, на новый более высокий уровень.
Благодаря многолетней подготовительной работе компания в январе увеличила размер базы с 11 млн до 90 млн ресурсов, повысив качество их категоризации. Также важно отметить, что в SkyDNS DB содержатся как записи о сайтах, так и об отдельных веб-страницах.
Это значительно повышает ценность базы категорированных ресурсовдля целевой аудитории -разработчиков ПО и производителей сетевого оборудования, чьи продукты частично или полностью построены на классификации веб-сайтов.
Точность базыдостигается за счет сбора данных в интернете фермой краулеров и автоматической классификации этих данных собственными технологиям категоризации сайтов и выявления вредоносных ресурсов на базе технологий машинного обучения, искусственного интеллекта и анализа пользовательского поведения.
SkyDNS DB предназначена для интеграции в продукты сторонних разработчиков программных и аппаратных систем: систем информационной безопасности, антивирусов, систем родительского контроля, файрволов, DLP-систем, интернет-шлюзов, систем онлайн-рекламы, SOC и CERT центров и т.п.
База доступна разработчикам как в стандартном виде с базовым числом категорий интернет-ресурсов, так и с более детальной категоризацией исходя из специфических нужд разработчиков.
База категорированных интернет-ресурсов SkyDNS фактически является единственной в России доступной для коммерческого использования сторонними разработчиками и первой, внесенной в реестр российского ПО. Кроме того, по результатам прошлого года SkyDNS DB вошла в новый список лучшего отечественного ПО Best Soft, ежегодно составляемый изданием PC Magazine RU (http://ru.pcmag.com/programmy/28232/news/rossiiskoe-po-2016-innovatsii-i-dostizheniia).
Новая версия базы уже используется рядом отечественных разработчиков, в частности она встроена в интернет-шлюзы ИКС сервер, Ideco ICS, и другие программные и аппаратные продукты.
Создание и развитие коммерческой базы категорированных ресурсов является одним из ключевых направлений стратегии развития компании. SkyDNS DB - это результат огромной работы отдела перспективных разработок компании, проведенной в последние 4 года. Компания не останавливается на достигнутом результате, планируется дальнейшее развитие этого направления.
О компании.SkyDNS - ведущий российский разработчик систем облачной контент-фильтрации и безопасного поиска. Услугами компании пользуются десятки тысяч домашних пользователей, тысячи организаций, школ и более трехсот провайдеров. На базе системы SkyDNS обеспечивается защита школ и библиотек от вредоносных сайтов практически во всех регионах России. Технологии SkyDNS в сфере облачной интернет-фильтрации пользуются растущим спросом у корпоративных клиентов. С помощью продуктов и услуг SkyDNS легко управлять доступом в интернет и организациям с десятком компьютеров, и крупным структурам с разветвленной сетью филиалов, большим количеством компьютеров и Wi-Fi точек.
Технологической основой всех решений компании является собственная база категорированных интернет-ресурсов, SkyDNS DB.
В июле 2016 компания внедрила инновационную систему обнаружения ботнетов и вредоносных ресурсов (malware), основанную на непрерывном машинном обучении и анализе поведения пользователей. Эта система постоянно пополняет те категории SkyDNS DB, что связаны с интернет-безопасностью, тем самым улучшая способность компании блокировать вредоносные ресурсы. Внедрение системы существенно повысило уровень онлайн-защиты пользователей фильтрации SkyDNS.
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