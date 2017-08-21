SkyDNS и ESET для образования – полная защита от интернет-угроз

SkyDNS и ESET для образования – полная защита от интернет-угроз

Новости участников портала \\ 31.10.2017 13:21 \\ SkyDNS \\ Екатеринбург

Лидеры российских рынков облачной контент-фильтрации и антивирусов для сферы образования, компании SkyDNS и ESET, предоставляют учебным заведениям возможность приобрести на один год со скидкой пакет решений -контент-фильтр и антивирус.

На деле проявляя заботу об онлайн-безопасности детей и педагогов, SkyDNS и ESET запустили уникальную для российского рынка акцию «Полная защита». В рамках акции школы, лицеи, гимназии и детские сады могут с выгодой приобрести лицензии на фильтрацию интернета по школьному тарифу и надежную защиту от компьютерных вирусов. 

Участники акции самостоятельно выбирают, какое антивирусное решение ESET больше подходит - базовое или комплексное решение, с расширенной защитой рабочих станций. При покупке 200 годовых лицензий пакета решений SkyDNS и ESET выгода образовательного заведения составит 9.500-11.740 рублей, в зависимости от выбранного антивируса

Чтобы сэкономить на приобретении пакета решений SkyDNS и ESET школы, лицеи, гимназии и детские садымогут воспользоваться акцией до конца ноября 2017. Этот пакет дает пользователям целый ряд преимуществ, т.к. позволяет:

  • выполнить требования законодательства в сфере контент-фильтрации в учебных заведениях,

  • успешно пройти проверку системы фильтрации уполномоченными органами власти и избежать штрафов,

  • защитить своих учеников и сотрудников от неприемлемого онлайн-контента,

  • обезопасить компьютеры и пользователей от интернет-угроз, фишинга, троянских программ, шпионского и рекламного ПО, спама.

Если акция «Полная защита» будет пользоваться спросом, SkyDNS и ESET сделают ее бессрочной.  

Т. о. обе компании реализуют принцип социальной ответственности, обеспечивая онлайн-защиту несовершеннолетним интернет-пользователям и их педагогам в условиях, когда далеко не у каждого образовательного заведения есть возможность купить по обычной цене целый пакет решений для выполнения требований федеральных законов (436-ФЗ и 114-ФЗ) и повышения кибербезопасности учебного заведения.

О компании ESET 
КомпанияESET - разработчик антивирусного программного обеспечения, эксперт в области защиты от киберпреступности и компьютерных угроз - была основана в 1992 году. Штаб-квартира ESET находится в Словакии. Компания представлена более чем в 180 странах. ESET стала пионером в области создания технологий обнаружения угроз, которые позволяют находить и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы.

Российское представительство ESET открылось в январе 2005 года и входит в тройку стратегически важных представительств компании ESET в мире. ESET Russia занимается развитием приоритетных направлений бизнеса, курирует продвижение и продажу антивирусных продуктов ESET NOD32 в России и странах СНГ, а также предоставляет на официальном уровне комплекс консалтинговых и сервисных услуг в области защиты от киберпреступности (ESET Consulting). На сегодняшний день региональные офисы компании со штатом более 100 человек открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске и Алматы. По данным исследовательских компаний КОМКОН и «Ромир», ESET NOD32 стал вторым по популярности антивирусным решением в России и защищает каждый третий компьютер. При этом 90% пользователей рекомендуют продукты ESET NOD32 своим друзьям и знакомым.

О компании SkyDNS 
SkyDNS - ведущий российский сервис облачной контент-фильтрации и безопасного поиска. Услугами компании пользуются десятки тысяч домашних пользователей, тысячи организаций, школ и более трехсот провайдеров. На базе системы SkyDNS обеспечивается защита школ и библиотек от вредоносных сайтов практически во всех регионах России. Технологии SkyDNS в сфере облачной интернет-фильтрации пользуются растущим спросом у корпоративных клиентов. С помощью продуктов и услуг SkyDNS легко управлять доступом в интернет и организациям с десятком компьютеров, и крупным структурам с разветвленной сетью филиалов, большим количеством компьютеров и Wi-Fi точек.

Основой всех решений компании является собственная технология категоризации интернет-ресурсов. Для защиты пользователей от интернет-угроз SkyDNS использует инновационную систему обнаружения ботнетов и вредоносных сайтов, основанную на непрерывном машинном обучении и анализе поведения пользователей. Эта система постоянно пополняет те категории базы интернет-ресурсов SkyDNS, что связаны с интернет-безопасностью, тем самым постоянно улучшая способность блокировать вредоносные сайты. 

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