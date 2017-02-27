Новости участников портала \\ 02.03.2017 11:38 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Поворотная 2 Мп камера BEWARD B96-30H имеет превосходные характеристики: аппаратный WDR – до 120 дБ, ИК подсветку – до 150 метров, увеличение – 30х оптическое и 32х цифровое. Эта профессиональная новинка для уличного видеонаблюдения, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по сравнительно низкой цене, поддерживает кодек H.265 и поставляется в комплекте с кронштейном и с картой памяти на 32 Гб.

Новая разработка компании BEWARD – скоростная поворотная IP камера B96-30H имеет всепогодное исполнение с защитой IP66 и адаптацией к перепадам температур от -45 до 60 градусов. Новинка имеет удобную конструктивную особенность – входящий в комплект поставки блок питания можно поместить в кронштейн, защитив его от внешних воздействий. Поскольку камера BEWARD B96-30H крепится прямо к монтажной коробке, процесс ее монтажа осуществляется легко и быстро.

Новая PTZ камера B96-30H построена на высокочувствительной КМОП матрице с 2 Мп разрешением и укомплектована производительным процессором, что дает возможность получить картинку с высокой детализацией в реальном времени. Сенсор камеры BEWARD B96-30H способен формировать изображение при освещенности до 0,0001 лк (в режиме DSS), а для уверенного мониторинга в темное время суток имеется «умная» ИК подсветка до 150 метров, состоящая из трех трупп светодиодов. Дальность подсветки автоматически подстраивается под рабочие параметры камеры, благодаря чему ночное освещение поддерживается в оптимальном режиме и с требуемой дальностью.

Для получения четкого изображения при «проблемном» освещении в камере BEWARD B96-30H имеется специальный набор функций, среди которых - двукратный аппаратный динамический диапазон до 120 дБ, несколько режимов подавления шумов и баланса белого. Высокоточный моторизованный объектив с автофокусом 6 – 180 мм в сочетании с 30х оптическим и 32х цифровым увеличением обеспечивает превосходную детализацию и высокую четкость при съемке объектов на различном расстоянии от камеры.

Эта скоростная новинка от BEWARD поддерживает быстро набирающий популярность кодек H.265, благодаря которому достигается увеличение эффективности сжатия до 50%. Камера B96-30H способна «обегать» объект по маршрутам патрулирования, работать по расписанию и накладывать на видео маски приватности. В этой модели поддерживается несколько уровней доступа пользователей, она поставляется с предустановленной картой на 32 Гб, а за более подробной информацией о камере BEWARD B96-30H обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru