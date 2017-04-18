Новости участников портала \\ 24.04.2017 11:09 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Поворотная 2 Мп камера HiWatch DS-T265 – профессиональное решение для уличного HD-TVI видеонаблюдения (от -35 и до 65 градусов), а купить ее можно в компании «Видеоглаз» по действительно низкой цене. Новинка обеспечивает контроль территории в радиусе 100 метров даже без искусственного освещения, а ее широкоугольный телеобъектив имеет 23х оптическое и 16х цифровое увеличение.

Новая 2 Мп поворотная HD-TVI камера DS-T265 торговой марки Hikvision стала третьей в PTZ линейке HiWatch. Вышедшие на рынок в конце прошлого года PTZ камеры DS-T245 (для помещений) и DS-T255 (для улицы) даже за столь короткий срок успели превосходно себя зарекомендовать, так что и эта новинка наверняка не останется без внимания покупателей.

Первое, что сразу привлекает внимание к PTZ камере DS-T265 – ИК прожектор дальностью до 100 метров, то есть новинка гарантированно «справится» с видеонаблюдением на больших площадях, в том числе и при самым слабом освещении (или вообще без него). Подсветка автоматически подстраивается под рабочие параметры камеры DS-T265, чтобы обеспечить в кадре оптимальную освещенность без засветок (с учетом используемого оптического увеличения и т.п.).

Скоростная камера DS-T265 оснащена мощным широкоугольным объективом с оптическим зумом 23х, благодаря чему обеспечивается высочайшая детализация. Для дополнительного укрупнения моно использовать 16х цифровое увеличение, а для оптимизации видео при не самом лучшем освещении в функционал новинки «встроены» DWDR, 3D подавление шумов и другие функции.

К поворотной камере HiWatch DS-T265 предусмотрено три вида кронштейнов – для крепления на стену, на угол здания или на столб, то есть монтажники смогут установить ее в любое подходящее место с наилучшим углом обзора. Новинка с защитой IP66 от пыли и дождя, а также со встроенной грозозащитой адаптирована к погодным условиям большинства регионов России и может работать при температурах от -35 до 65 градусов.

Новая HD-TVI камера DS-T265 обеспечит детализированный контроль любого открытого пространства: от городской площади и парковки до логистического центра или территории вокзала. Мониторинг будет вестись в круглосуточном режиме как минимум в пределах зоны действия smart ИК подсветки на 100 метров, даже если на охраняемом объекте полностью погаснет освещение. Камера DS-T265 имеет два тревожных входа и один тревожный выход, а более подробные сведения о ее функционале уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru