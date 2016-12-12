Склад «Амиком» пополнился новой серией коммутаторов от Hikvision

Новости участников портала \\ 14.12.2016 17:08 \\ ООО «АМИКОМ ТРЕЙД» \\ Москва

Управляемые и неуправляемые коммутаторы с PoE-портами и возможностью подключения от 4 до 24 устройств пополнили ассортимент «Амиком».

С их помощью можно настроить небольшую домашнюю сеть или организовать профессиональную систему видеонаблюдения на крупном объекте. PoE-коммутаторы Hikvision обладают большим бюджетом мощности, снабжены системой защиты от ударов молний и перенапряжения сети, а также могут передавать сигнал на расстояние до 250 м.

Основные отличия новых коммутаторов Hikvision

Мощность. Большой бюджет мощности (до 30Вт на порт и до 370Вт на устройство) оптимален для питания уличных и скоростных поворотных камер.

Надежность. Коммутаторы имеют интеллектуальную систему грозозащиты и защиты от перенапряжения по всем портам. Устройство стабильно снабжается энергией даже при включении/выключении ИК-подсветки, вентиляторов и подогрева, вращении поворотных устройств (PTZ).

Extend-режим. Коммутатор может передавать сигнал и питание на расстояние до 250 м.

Неуправляемые коммутаторы

Модели DS-3E0105P-E, DS-3E0109P-E, DS-3E0318P-E и DS-3E0326P-E передают и распределяют данные самостоятельно и не имеют инструментов ручного управления. Благодаря такой автономности и автоматической интеллектуальной настройке устройства и хорошо подойдут для домашних сетей или небольших предприятий. Коммутаторы оснащены 4 — 24 сетевыми портами PoE с разъемом RJ45 и скоростью передачи данных 100Мб/сек, а также 1 Uplink-портом Ethernet или 2 Uplink комбо-портамии 1000М. Таблица МАС-адресов способна вместить от 4000 до 8000 записей. В зависимости от выбранной модели, пропускная способность варьируется от 1 Гб/с до 8 Гб/с. Свичи поддерживают стандарты PoE IEEE802.3af и IEEE802.3at c подачей мощности от 58Вт до 370Вт. В устройствах действует защита от перенапряжения 4кВ, а питание происходит от источников тока 51В DС (1.25A) или 100-240В AС. Оптимальные рабочие условия для управляемых коммутаторов этой серии не должны выходить за рамки 0°C— 40°C.

Коммутаторы, управляемые через веб-интерфейс

Наличие в моделях DS-3E1310P-E, DS-3E1318P-E и DS-3E1326P-Е веб-интерфейса позволяет осуществлять настройку и отслеживание параметров коммутатора с помощью любого компьютера, где установлен веб-браузер, который подключается к свичам по стандартному протоколу HTTP. Возможность такого дружественного управления может оказаться полезной в случаях, когда необходима ручная настройка оборудования. Так, можно легко настроить приоритетность портов или распределение электроэнергии. Устройства имеют от 8 до 24 сетевых портов PoE с разъемом RJ45 со скоростью передачи данных 100Мб/с, по 2 порта PoE со скоростью 1000Мб/с, а также по 2 мультикомплексных SPF порта 1000М. МАС-таблица адресов вмещает до 4000 записей, а пропускная способность составляет от 5.4 Гб/сек. до 8.8 Гб/сек в зависимости от модели. Бюджет PoE составляет 123Вт или 230Вт, а для запитывания необходимо источник тока AC100-240В.

Управляемые коммутаторы

В новой линейке коммутаторы с возможностью гибкой настройки посредством ручного управления представлены двумя моделями: DS-3D2208P и DS-3D2228P. Количество PoE-портов для первого устройства составляет 8 RJ45 100М, 2 RJ45 1000М, 2 SPF-порт 1000М и 1 порт-консоль. Вторая модель имеет расширенные характеристики: 24 RJ45 100M PoE, 4 RJ45 1000M PoE, 4 1000М SFP порта и 1 порт-консоль. Таблица MAC адресов обоих устройств способна производить до 8000 записей, а пропускная способность составляет 32Гб/с. Применимые стандарты PoE — IEEE802.3af и IEEE802.3at с бюджетом PoE 150 Вт для первой модели и 360Вт для второй. Свичи подключаются к источнику AC100-240В и работают при температурах от 0 ° до+55°C.

Приобрести новые PoE-коммутаторы от Hikvision теперь можно в «Амиком». Компания является Золотым партнером мирового лидера систем видеонаблюдения. Специалисты «Амиком» помогут грамотно подобрать оборудование для формирования вашей системы безопасности, расскажут о возможных вариантах оплаты и доставки в выбранный регион.