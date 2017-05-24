СКАТ и компания «Видеоглаз» представляют устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС ...

Новости участников портала \\ 29.05.2017 09:34 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

Компактный прибор СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС устанавливается вблизи устройства-потребителя и защищает его от остаточных бросков напряжений, от перенапряжений и от других электро-импульсов. Эта новинка, которую можно купить в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет уличное исполнение с защитой IP65 и рассчитана на работу при температурах от -40 градусов.

Новая разработка компании СКАТ – устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС предназначено для защиты подключенных через него потребителей. Новинка относится к приборам ограничивающего типа, поскольку она не пропускает (ограничивает) остаточные броски напряжений, несимметричные перенапряжения и импульсы тока в однофазной сети.

Устройство защиты от скачков АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС имеет очень небольшое время срабатывания – менее 25 нс, а уровень напряжения защиты составляет 1,2 кВ. Новинку рекомендуется устанавливать как можно ближе к прибору-потребителю, тем более что место для СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС найти несложно. Габаритные размеры этого компактного устройства защиты от скачков составляют всего около 5 х 5 х 3 см.

Поскольку новое устройство защиты от скачков выполнено в герметичном корпусе с защитой IP65, его можно устанавливать в любых местах – даже с высокой запыленностью и влажностью. Благодаря хорошей адаптации к высоким и к низким температурам (его рабочий температурный диапазон – от -40 до 50 градусов) СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС можно устанавливать не только в помещениях, но и прямо на открытом воздухе. Таким образом, совершенно неважно, где именно расположен нуждающийся в защите от скачков потребитель - СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС может монтироваться в любом месте с подходящим микроклиматом, где есть «пятачок» размерами хотя бы 5 х 5 см.

Эта компактная и недорогая новинка от СКАТ рассчитана на длительную эксплуатацию в непрерывном режиме. По сути, установка устройств защиты от скачков СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС существенно продлевает срок службы приборов-потребителей, особенно в условиях работы от не слишком стабильной электросети. Любой прошедший по сети импульс (такой, как остаточный бросок напряжений) может вывести из строя прибор-потребитель, или – полностью «погаситься» всего за 25 нс устройством защиты СКАТ АЛЬБАТРОС УЗИП 220/1000 АС. Новинка элементарна в использовании, а ее технические параметры (максимальный ток нагрузки и т.п.) уточняйте в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru