Системы безопасности – разговор о главном!
Системы безопасности – разговор о главном!
Новости участников портала \\ 22.01.2018 13:51 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В №5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” подняты два серьезных практических вопроса: построение систем безопасности на объекте и функциональность программного обеспечения.
В идеале эффективной является система безопасности, построенная с нуля, а что делать, когда на объекте уже установлено множество технических средств? На этот вопрос ответ дан в статье Андрея Скворцова (директор по развитию ПСЦ “Электроника”) “Как построить эффективную систему безопасности в условиях мультивендорности?”.
От возможностей программного обеспечения во многом зависит эффективность работы всей системы безопасности. ПО верхнего уровня системы безопасности является своего рода венцом и лицом всего проекта. Заказчик при выборе ПО должен опираться, прежде всего, на собственные требования, а что делать, когда на этапе выбора или проектирования четких требований еще нет? На этот вопрос дан ответ в статье Сергея Лёвина (главный конструктор ГК СИГМА) “Функциональность программного обеспечения для систем безопасности”.
И предлагаем обратить внимание на статью “Применение дополнительных модулей АПК “БАСТИОН-2”. Компания ТвинПро предлагает решение для построения современных интегрированных систем безопасности больших и территориально распространенных объектов на базе аппаратно-программного комплекса “Бастион-2”. Комплекс работает как самостоятельная платформа для построения ИСБ, обеспечивает взаимодействие с “соседними” системами и системами верхнего уровня, на ряду с этим является частью комплекса систем управления предприятием.
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Новости участников портала
Новая IP-видеокамера Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 22.01.2018 11:09 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой купольной IP-видеокамеры для помещений Beward B1510DR.
<Информация> Роспотребнадзора "О введении в обращение банкнот Банка России образца 2017 года номиналом 200 и 2000 рублей"
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:43 \\ Обсудить ()
С 18 по 25 января 2018 года будет работать Всероссийская горячая линия по приему купюр нового образца Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей введены в обращение Банком России с 12 октября 2017 года
Новые IP-видеокамеры Microdigital в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 19.01.2018 11:19 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Microdigital MDC-M6290FTD-1 и MDC-M8290FTD-1.
Новая HD-AHD видеокамера PROvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 18.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой HD-AHD видеокамеры PROvision PVF-IR4000AHD.
Охранная сигнализация – актуальная информация
Новости участников портала \\ 17.01.2018 15:53 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург
В журнале “Алгоритм безопасности” регулярно печатаются статьи ФКУ “НИЦ “Охрана” Росгвардии. Предлагаем вашему вниманию 3 материала, посвященные средствам и системам охраны:
В ассортименте Smartec появились 3 Мп уличные цилиндрические IP-камеры с 3 потоками и поддержкой H.265
Новости участников портала \\ 17.01.2018 14:06 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Формировать цветное изображение IP-камера может при освещенностях вплоть до 0,005 люкс благодаря 1/2,8-дюймовому КМОП-сенсору Sony IMX123 со сверхвысокой чувствительностью.
Компания "Равелин Лтд" в Реестре надежных поставщиков России
Новости участников портала \\ 17.01.2018 12:25 \\ Ravelin Ltd \\ Санкт-Петербург
По результатам работы в 2017 году компания «Равелин Лтд» в очередной раз была внесена в Реестр российских предприятий и предпринимателей, финансовое и экономическое положение которых свидетельствует об их надежности.
Новые IP-видеокамеры АйТек ПРО в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 17.01.2018 11:13 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер АйТек ПРО IPe-DFA 3.6 Apt и АйТек ПРО IPe-DVA Apt.
Видеонаблюдение в банке – видеть главное
Новости участников портала \\ 16.01.2018 14:21 \\ VDK \\ г. Москва
Системы видеонаблюдения устанавливаются на входах в помещение и выходах из него, в холлах и коридорах, в переговорных и операционных залах, в зонах самообслуживания и инкассации, в офисной части, в хранилище ценностей, депозитарии, кладовых, в кассовом узле и других ключевых точках банка.
Новые IP-видеокамеры Beward в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 16.01.2018 11:07 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Beward B85-20H2 и B1510DV.
Другие новости
Тренды рынка СКУД в 2018 году по версии компании Sigur
Sigur - Управление доступом \\ 22.01.2018 16:36
В семействе GANZ GENSTAR появились 12 Мп fisheye IP-камеры с обзором на 360° и термокожухом с IP66
АРМО-Системы \\ 22.01.2018 14:06
Системы безопасности – разговор о главном!
ООО "Алгоритм безопасности" \\ 22.01.2018 13:51
Новости
Securika Krasnodar
Выставки \\ 23.01.2018
Приглашаем вас посетить единственную в Краснодарском крае выставку технических средств охраны и оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Securika Krasnodar, которая состоится 27 февраля — 2 марта 2018 года.
“Код ИБ” пройдет за год в 27 городах, начиная с Алматы
Выставки \\ 19.01.2018
1 февраля в Алматы в отеле “Казахстан” состоится первая в этом году конференция из серии “Код информационной безопасности”, бесплатная для профессионалов ИБ.
ТБ Форума 2018
Выставки \\ 12.01.2018
Руководители Ростехнадзора, Главгосэкспертизы, Росгвардии, Транснефти и Алросы приглашают на конференцию "Обеспечение комплексной безопасности и защищенности объектов промышленности, нефтегаза и энергетики"
Статьи
Часть 2. Как отобрать 3-х лучших продавцов услуг пультовой охраны из 160 кандидатов.
Охранная деятельность \\ В прошлой статье мы выяснили – для получения 3-4 эффективных сотрудников надо установить не менее 160 контактов. И лишь 80 из них дойдут до первого собеседования. Но чтобы эти 80 до нас дошли, вакансию надо «продавать» уже на этапе установления контакта.
Рождение сверхновой: как появляются новые функции на примере 3D-подсчета посетителей
Видеонаблюдение \\ Разработка нового решения – это не всегда непроглядное написание кода. Искать, читать, пробовать, печатать на 3D-принтере, приносить что-то из дома, чтобы проверить свою теорию – вот настоящий процесс разработки. И зачастую чтобы создать что-то прорывное, новое, надо отойти от привычных моделей.
Часть 1. Как с нуля подобрать персонал в отдел активных продаж услуг пультовой охраны.
Охранная деятельность \\ Достаточно часто приходится слышать: «Мы один из самых сильных ЧОПов в городе и по числу ГБР, и по качеству услуг. А толковых продажников найти не можем. Никто не хочет работать – всем подавай фиксированный оклады, и чтобы лишний раз не напрягаться. А если кто и приходит, то выдерживает месяц-два».
Один на всех: как разорвать замкнутый круг сложностей при разработке коробочного продукта
Видеонаблюдение \\ Имеет ли значение, делаем мы универсальный продукт для многих или разрабатываем индивидуально для конкретного пользователя? Когда речь идет о видеоанализе, это имеет просто принципиальное значение.