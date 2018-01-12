Новости участников портала \\ 22.01.2018 13:51 \\ ООО "Алгоритм безопасности" \\ Санкт-Петербург

В №5-2017 журнала “Алгоритм безопасности” подняты два серьезных практических вопроса: построение систем безопасности на объекте и функциональность программного обеспечения.

В идеале эффективной является система безопасности, построенная с нуля, а что делать, когда на объекте уже установлено множество технических средств? На этот вопрос ответ дан в статье Андрея Скворцова (директор по развитию ПСЦ “Электроника”) “Как построить эффективную систему безопасности в условиях мультивендорности?”.

От возможностей программного обеспечения во многом зависит эффективность работы всей системы безопасности. ПО верхнего уровня системы безопасности является своего рода венцом и лицом всего проекта. Заказчик при выборе ПО должен опираться, прежде всего, на собственные требования, а что делать, когда на этапе выбора или проектирования четких требований еще нет? На этот вопрос дан ответ в статье Сергея Лёвина (главный конструктор ГК СИГМА) “Функциональность программного обеспечения для систем безопасности”.

И предлагаем обратить внимание на статью “Применение дополнительных модулей АПК “БАСТИОН-2”. Компания ТвинПро предлагает решение для построения современных интегрированных систем безопасности больших и территориально распространенных объектов на базе аппаратно-программного комплекса “Бастион-2”. Комплекс работает как самостоятельная платформа для построения ИСБ, обеспечивает взаимодействие с “соседними” системами и системами верхнего уровня, на ряду с этим является частью комплекса систем управления предприятием.

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