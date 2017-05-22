Система видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского ...

Новости участников портала \\ 25.05.2017 14:52 \\ Macroscop \\ Пермь

Hikvision и Macroscop реализовали совместные проект по созданию системы видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Hikvision и Macroscop реализовали совместные проект по созданию системы видеонаблюдения для Пермского национального исследовательского политехнического университета.

О проекте

Пермский национальный исследовательский политехнический университет — один из ведущих и крупнейших технических вузов Российской Федерации, осуществляющий целевую подготовку и переподготовку кадров для высокотехнологичных отраслей экономики, выполнение исследований и разработок по целому ряду направлений науки, техники и технологий. За свою более чем полувековую историю ПНИПУ подготовил более 110 тысяч дипломированных специалистов.

Задачи проекта

Создание качественной системы видеонаблюдения в максимально сжатые сроки

Обеспечение круглосуточного видеонаблюдения за периметром, прилегающей территорией и внутренними помещениями университета

Решение

Система видеонаблюдения построена на базе цилиндрических smart-видеокамер Hikvision DS-2CD4224F-IZS и программного обеспечения Macroscop версии ST с возможностями интеллектуального анализа видео. Камеры Hikvision предназначены для круглосуточной работы и обеспечивают качественное изображение в любое время суток и в любую погоду благодаря ИК-подсветке, встроенным технологиям улучшения изображения и функции антитуман.

В системе подключены модули обнаружения лиц, трекинга для контроля ряда периметров и помещений ПНИПУ и интерактивного поиска в архиве. Запись видео осуществляется по детекции движения, архивные записи хранятся 3-5 недель для возможности использования для рассмотрения спорных ситуаций.

Первый проректор ПНИПУ Шевелев Н.А.

«Пятилетний опыт успешного использования системы видеонаблюдения позволяет нам дать ей высокую оценку – это стабильное и надежное в работе решение с удобным для пользователя интерфейсом , гибкая модульная система позволяет нам решать широкий спектр задач».

Коммерческий директор Macroscop Дмитрий Аминов

«Пользователи видеосистемы воспринимают ее как единый механизм, не разделяя на программную и аппаратную составляющие. И успешными для Macroscop являются только те проекты, где все части системы работают корректно. Мы очень ценим сотрудничество с вендорами качественного оборудования, и Hikvision является ярким примером такого производителя, а система ПГНИПУ - успешного проекта».

Дмитрий Евдокимов, глава представительства Hikvision в ПФО

Нам с партнерами из Macroscop удалось создать систему видеонаблюдения, которая в полной мере и наиболее эффективно решает поставленные задачи. Приоритетное значение при работе над проектом мы уделяли высокой надежности и технологичности системы, что позволит ее эксплуатировать длительное время без необходимости модернизации. Также нам было важно создать решение, с которым впоследствии будет легко и удобно работать, поэтому оно включает целый ряд интеллектуальных функций, которые обеспечивают высокую степень автоматизации ключевых процессов. Мы уверены, что обмен опытом и совместная работа ведущих экспертов отрасли помогает создавать действительно качественные и востребованные решения, поэтому Hikvision нацелена на расширение сотрудничества с нашими технологическими партнерами с России и других странах СНГ .