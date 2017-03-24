Система фотовидеофиксации нарушений ПДД «ПЕРЕКРЁСТОК» получила свидетельство ...

Новости участников портала \\ 28.03.2017 18:43 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подтверждено соответствие системы «ПЕКРЕКРЁСТОК» действующим российским ГОСТам, Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и требованиям безопасности. Интервал поверки системы составляет два года.

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) подтверждено соответствие системы «ПЕКРЕКРЁСТОК» действующим российским ГОСТам, Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений» и требованиям безопасности. Интервал поверки системы составляет два года.

«Для системы «ПЕРЕКРЁСТОК» характерна быстрая окупаемость, которая достигается за счёт точной автоматической фиксации, классификации нарушений и формирования качественной доказательной базы. Качество работы системы «ПЕРЕКРЁСТОК» подтверждает свидетельство Росстандарта», - отмечает Михаил Чичварин, коммерческий директор компании «ЭЛВИС-НеоТек».

Система «ПЕРЕКРЁСТОК» разработана в компании "ЭЛВИС-НеоТек". Она обеспечивает автоматическую фотовидеофиксацию и классификацию 19 видов нарушений правил дорожного движения, высокое качество доказательной базы, совместимость с системами центров автоматической обработки административных правонарушений.

Широкий функционал системы «ПЕРЕКРЁСТОК» позволяет применять её на перекрёстках любой конфигурации, автомагистралях, регулируемых железнодорожных переездах, а также на дорогах в черте города и других объектах.

Аналитическая обработка данных о нарушениях производится непосредственно на комплексе и не требует дополнительного оборудования. Система производит фиксацию нарушений, распознавание государственных регистрационных знаков, временное хранение информации обо всех проезжающих транспортных средствах, формирует доказательную базу и автоматически передаёт её в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения.

В настоящее время система «ПЕРЕКРЁСТОК» применяется в различных регионах Российской Федерации с целью снижения уровня аварийности на автомобильных дорогах и железнодорожных переездах, повышения дисциплинированности автовладельцев и безопасности граждан.