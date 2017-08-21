Sigur вместе с другими известными брендами проведет бесплатный семинар в ...
Sigur вместе с другими известными брендами проведет бесплатный семинар в Сыктывкаре
Новости участников портала \\ 13.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород
Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям.
В Сыктывкаре известные бренды рынка безопасности: Sigur, TRASSIR, TP-Link и True-IP проведут бесплатный образовательный семинар. Мероприятие состоится 17 ноября 2017 года в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар».
Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям: гости узнают о том, как повысить надежность всех систем безопасность предприятия - эффективно управлять доступом, системой видеонаблюдения и хранить данные.
Компания Sigur познакомит участников с возможностями своей системы управления доступом и расскажет о том, как тестировать на алкоголь работников на проходной, использовать распознавание лиц для увеличения скорости и надежности идентификации, а также организовать удаленную точку доступа с помощью NFC-терминала.
Во время семинара гости смогут познакомиться с новинками, получить практические рекомендации, пообщаться с коллегами. Каждый участник получит именной сертификат Sigur.
Мероприятие состоится 17 ноября 2017 года в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 67. Начало – в 9.45.
Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация: dssl.ru/company/news/2017/17-noyabrya-v-syktyvkare-sostoitsya-seminar-dssl-trassir-sigur-tp-link-i-true-ip/
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