Sigur вместе с другими известными брендами проведет бесплатный семинар в ...

Новости участников портала \\ 13.11.2017 19:00 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям.

В Сыктывкаре известные бренды рынка безопасности: Sigur, TRASSIR, TP-Link и True-IP проведут бесплатный образовательный семинар. Мероприятие состоится 17 ноября 2017 года в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар».





Семинар будет интересен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций безопасности, конечным потребителям: гости узнают о том, как повысить надежность всех систем безопасность предприятия - эффективно управлять доступом, системой видеонаблюдения и хранить данные.

Компания Sigur познакомит участников с возможностями своей системы управления доступом и расскажет о том, как тестировать на алкоголь работников на проходной, использовать распознавание лиц для увеличения скорости и надежности идентификации, а также организовать удаленную точку доступа с помощью NFC-терминала.

Во время семинара гости смогут познакомиться с новинками, получить практические рекомендации, пообщаться с коллегами. Каждый участник получит именной сертификат Sigur.

Мероприятие состоится 17 ноября 2017 года в конференц-зале гостиницы «Сыктывкар» по адресу: ул. Коммунистическая, д. 67. Начало – в 9.45.

Участие бесплатное, но необходима предварительная регистрация: dssl.ru/company/news/2017/17-noyabrya-v-syktyvkare-sostoitsya-seminar-dssl-trassir-sigur-tp-link-i-true-ip/