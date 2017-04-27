SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016
SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016
Новости участников портала \\ 05.05.2017 15:46 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
Система контроля и управления доступом SIGUR полностью соответствует требованиям к функциональным свойствам системы, которые предъявляет постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа».
Система контроля и управления доступом SIGUR полностью соответствует требованиям к функциональным свойствам системы, которые предъявляет постановление правительства РФ от 26 сентября 2016 г. № 969 в разделе III «Требования к функциональным свойствам технических систем и средств контроля доступа».
Мы проверили себя по тем параметрам, которые указаны в постановлении, убедились, что соответствуем всем требованиям. Это значит, что тем, кто сейчас использует наш продукт или будет его использовать, беспокоиться не о чем - все нормы соблюдены, - говорит технический директор SIGUR, Александр Рыжов.
Напомним, что еще в 2007 году федеральный закон установил обязательную сертификацию технических средств обеспечения транспортной безопасности, в том числе и СКУД (пункт 8 ст. 12.2 Федерального закона от 09.02.2007 г., N 16-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О транспортной безопасности").
Теперь же постановление правительства предъявило конкретные требования, которым должны соответствовать все системы безопасности транспортной инфраструктуры, в том числе и системы управления и контроля доступа.
Подробнее узнать о соответствии функциональных возможностей SIGUR требованиям постановления правительства РФ можно на странице.
info@sigursys.com
www.sigursys.com
Новости участников портала
Новый бренд Provision-ISR в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.05.2017 11:21 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу оборудования нового бренда Provision-ISR.
RVi и компания «Видеоглаз» представляют 2 Мп IP камеру RVi-IPC42S V.2 с поддержкой H.264+
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:56 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
Цилиндрическая всепогодная камера RVi-IPC42S V.2 рассчитана на видеонаблюдение при температурах от 60 до -40 градусов. Новинка, уже поступившая в продажу в компании «Видеоглаз» по низкой цене, имеет широкий угол обзора (более 100 градусов по горизонтали) и эффективно сжимает видео без потери качества кодеком H.264+. Интеграция осуществляется по ONVIF, питание на 2 Мп камеру RVi-IPC42S V.2 можно подавать по сетевому кабелю, то есть по PoE.
"Интегра-С" является патентообладателем на изобретение "Способ и устройство обеспечение безопасности моста" (Патент №2598803).
Новости участников портала \\ 05.05.2017 10:26 \\ Консорциум "Интегра-С" \\ Самара
Обеспечение безопасности мостов требует контроля не только проезжающего по нему автотранспорта, но и выявления нарушителей на прилегающей территории. Для эффективной охраны объекта целесообразно применять радиолокационные станции (РЛС) совместно с классическими средствами наблюдения.
Глава УК «РОСНАНО» представил решения АО «ЭЛВИС-НеоТек» в Совете Федерации
Новости участников портала \\ 04.05.2017 16:03 \\ ЭЛВИС-НеоТек \\ Москва
В рамках дня РОСНАНО, состоявшегося в Совете Федерации, Председатель Правления УК «РОСНАНО» А.Б. Чубайс продемонстрировал сенаторам продукцию портфельных компаний РОСНАНО, в том числе радиолокационную систему Orwell-R, разработанную компанией «ЭЛВИС-НеоТек».
Новый IP-коммутатор Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 04.05.2017 11:04 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового IP-коммутатора Proto-X Proto PoE SW-8P1.
Ориентация на потребности клиента – с прибором видеоконтроля от ЧЕКТВ и компании «Видеоглаз»
Новости участников портала \\ 04.05.2017 10:47 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
«Заточенные» под потребности заказчиков решения от ЧЕКТВ обеспечивают полный контроль финансовых операций с предоставлением базы видеонаблюдения для справедливого разбора ошибки или правонарушения персонала. Приборы событийного видеоконтроля ЧЕКТВ HD, которые можно купить по низкой цене в компании «Видеоглаз», быстро окупаются и легко интегрируются в современное видеонаблюдение.
Новые вандалозащищенные вызывные панели домофонов ST-DS104C-GR с камерой «день/ночь»
Новости участников портала \\ 03.05.2017 14:08 \\ АРМО-Системы \\ Москва
По 4-х проводному кабелю вызывные панели ST-DS104C-GR передают на монитор изображение от камеры и передают/принимают голосовые сообщения между абонентом и посетителем, поскольку имеют встроенный микрофон и динамик для трансляции ответов абонента, а также кнопку вызова/звонок.
Контроль службы и личная безопасность - новые услуги АО «ГЛОНАСС»
Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:46 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
АО "ГЛОНАСС" представил "Цифрового полицейского"
Новые IP-видеокамеры Proto-X в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 03.05.2017 11:22 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Proto-X Proto IP-Z10W-SH50M212IR-P и Proto IP-Z7W-SH50F40IR-P.
Beward и компания «Видеоглаз» анонсируют компактный 5-портовый PoE-коммутатор ST-5HP4
Новости участников портала \\ 03.05.2017 10:42 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва
К PoE-коммутатору Beward ST-5HP4 можно подключить до 4х PoE устройств (IP камеры для видеонаблюдения, IP домофоны и т.п.) с мощностью до 30 Вт на порт, при этом суммарная мощность не должна быть более 60 Вт. Новинка, которая уже поступила в продажу по низкой цене в компании «Видеоглаз», поддерживает PoE питание на расстоянии до 100 метров от нагрузки и автоматически определяет тип подключенных устройств.
Другие новости
SIGUR соответствует всем требованиям постановления правительства РФ № 969 от 26.09.2016
SIGUR | управление доступом \\ 05.05.2017 15:46
Новый бренд Provision-ISR в ТД «Лидер-СБ»
ТД «Лидер-СБ» \\ 05.05.2017 11:21
Новости
ТБ Форум 2018
Выставки \\ 03.05.2017
Оргкомитет конференции "Терроризм и безопасность на транспорте" объявляет смотр новейших решений в области противодействия терроризму на транспорте
Фильм протоиерея Александра Новопашина о разрушительной силе религиозных сект покажут на форуме «Современные системы безопасности – Антитеррор»
Выставки \\ 27.04.2017
26 мая в 10:00 в рамках XIII Всероссийского специализированного форума «Современные системы безопасности – Антитеррор» пройдет показ художественного фильма «Рядом с нами» и творческая встреча со сценаристом и режиссером фильма протоиереем Александром Новопашиным.
Оргкомитет определил повестку ТБ Форума 2018: самые "денежные" направления закупок, программа встреч и бизнес-знакомств
Выставки \\ 27.04.2017
Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров провел заседание Организационного комитета Международного форума "Технологии безопасности".
Статьи
Новая пожарная сигнализация Болид в Ramada Plaza Astana
Пожарная безопасность \\ В апреле 2017 года компания "ИСБ-Инжиниринг" сдала в эксплуатацию новую систему пожарной сигнализации, систему пожаротушения и СОУЭ в отеле Ramada Plaza Astana. Работы велись в рамках реновации гостиницы, и для новых систем было использовано оборудование марок "Болид", Roxton и Rotarex.
СИЛА И ВЫГОДА «ВИРТУАЛЬНОЙ МАТРИЦЫ». Как воспользоваться преимуществами новой серии видеорегистраторов Smartec
Видеонаблюдение \\ Приверженцы standalone-решений, сталкиваются с тем, что удалённые рабочие места принято формировать на базе ПК. Однако в мировой отрасли стали появляться альтернативные решения, позволяющие исключить ПК из состава клиентских рабочих мест. На российскjм рынке такой продукт представлен брендом Smartec
Как победить дракона и создать настоящую инновацию?
Видеонаблюдение \\ В разные годы наша компания прошла два пути поиска и создания такой уникальной функции. Разные подходы - разный результат.
Как выбрать гаражные ворота? С чего начать?
Предложения на рынке \\ С чего начать выбор гаражных ворот?