Sigur расскажет о своих возможностях на мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017»

Новости участников портала \\ 06.09.2017 12:55 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Sigur примет участие в мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017», которое пройдет 8 и 9 сентября 2017 года в Саратовской области.

Sigur примет участие в мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017», которое пройдет 8 и 9 сентября 2017 года в Саратовской области.

Ведущий инженер Sigur Константин Малеев выступит с докладом «Sigur - современная высокотехнологичная система контроля доступа», в котором сделает обзор основных функций и возможностей интеграции системы.

Будут освещены особенности интеграции Sigur с ОПС, видеонаблюдением, информационными системами, поддержки различных типов идентификаторов, алкотестирования и работы на территориально-распределенных объектах.

Особое внимание будет уделено биометрии и одной из самых интересных наших новинок - системе распознавания лиц, которая с недавнего времени встроена в программное обеспечение Sigur.

«Осень. Волга. ЦСБ 2017» - это ежегодное событие, проводимое Центром Систем Безопасности при поддержке ведущих вендеров рынка безопасности. На мероприятии пройдут семинары, будет работать демо-зона с образцами продукции 16 производителей отрасли.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Контакты Sigur

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