Sigur расскажет о своих возможностях на мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017»

Sigur расскажет о своих возможностях на мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017»

Sigur расскажет о своих возможностях на мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017»

Новости участников портала \\ 06.09.2017 12:55 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Sigur примет участие в мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017», которое пройдет 8 и 9 сентября 2017 года в Саратовской области.

Sigur примет участие в мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017», которое пройдет 8 и 9 сентября 2017 года в Саратовской области.

 

Ведущий инженер Sigur Константин Малеев выступит с докладом «Sigur - современная высокотехнологичная система контроля доступа», в котором сделает обзор основных функций и возможностей интеграции системы. 

 

Будут освещены особенности интеграции Sigur с ОПС, видеонаблюдением, информационными системами, поддержки различных типов идентификаторов, алкотестирования и работы на территориально-распределенных объектах.

 

Особое внимание будет уделено биометрии и одной из самых интересных наших новинок - системе распознавания лиц, которая с недавнего времени встроена в программное обеспечение Sigur.

 

«Осень. Волга. ЦСБ 2017» - это ежегодное событие, проводимое Центром Систем Безопасности при поддержке ведущих вендеров рынка безопасности. На мероприятии пройдут семинары, будет работать демо-зона с образцами продукции 16 производителей отрасли.

 

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

 

Контакты Sigur

www.sigursys.com

info@sigursys.com

vk.com/sigursys

fb.com/sigursys

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IDIS Russia: Новая IP-камера по специальной цене

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Новый HD-AHD видеорегистратор MASTER в ТД «Лидер-СБ»

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Новости участников портала \\ 04.09.2017 17:24 \\ IDIS \\ г.Москва,

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IDIS: видеонаблюдение и аналитика для магазина Л’Этуаль

IDIS: видеонаблюдение и аналитика для магазина Л’Этуаль

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Создание надежной системы безопасности, отвечающей современным тенденциям рынка, одно из самых популярных требований заказчика.

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Сетевая безопасность решений IDIS

Новости участников портала \\ 04.09.2017 13:20 \\ IDIS \\ г.Москва,

Компания IDIS уделяет большое внимание такой серьезной и острой проблеме как сетевая безопасность.

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Sigur расскажет о своих возможностях на мероприятии «Осень. Волга. ЦСБ 2017»

Sigur - Управление доступом \\ 06.09.2017 12:55

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АРМО-Системы \\ 06.09.2017 12:37

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Масштабная выставка в Сокольниках с 9 по 10 сентября 2017

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Если вы хотите провести этот День города действительно интересно и в спортивном духе, то ждем вас на выставке «Выстрел», которая пройдет на территории КВЦ «Сокольники» 9 и 10 сентября.

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

ESET: мошенники собирают данные банковских карт Mastercard

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ESET предупреждает о новой волне интернет-мошенничества. Злоумышленники рассылают фишинговые письма от имени платежной системы Mastercard и используют для кражи данных пользователей взломанный сайт правительства Мексики.

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Защита информации \\ Автор: Чертков Андрей Анатольевич, руководитель группы технической поддержки, отдел маркетинга и технической поддержки, подразделение "Промышленная Автоматизация", email^ andrei.chertkov@schneider-electric.com Новый виток развития средств промышленной автоматизации существенно обострил проблему обеспечения кибербезопасности предприятий. Собственники производств в ряде отраслей пока только начинают осознавать значимость проблемы и масштаб возможных потерь. Однако эксперты убеждены, что в ближайшем будущем рост числа кибератак заставит пользователей систем автоматизации более взвешенно и комплексно подходить к вопросам защиты своих активов от этой категории рисков.

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