SIGUR проведет семинар по системам безопасности в Ижевске 28 июня

Новости участников портала \\ 21.06.2017 14:55 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород

28 июня 2017 года в Ижевске SIGUR, а также компании DSSL и Seagate Technology проведут совместный семинар, посвященный системам безопасности.

28 июня 2017 года в Ижевске SIGUR, а также компании DSSL и Seagate Technology проведут совместный семинар, посвященный системам безопасности.

Семинар будет полезен специалистам и руководителям торгово-монтажных организаций рынка безопасности, заинтересованных в расширении ассортимента новейшими решениями, и конечным пользователям, которые смогут узнать, как оптимизировать систему безопасности на своем объекте.

В частности, ведущий инженер Константин Малеев расскажет об основных преимуществах SIGUR, возможностях интеграции и новых функциях:

идентификации по распознаванию лица на базе нейронных сетей, алкотестировании,

мобильном NFC-терминале и многих других новинках.

Директор приволжского представительства DSSL Николай Саженков познакомит гостей с функциями и готовыми возможностями TRASSIR, а представитель Seagate Technology Илья Яськов — с технологиями и устройствами хранения данных.

Гости мероприятия получат практические знания, смогут напрямую задать вопросы экспертам и получить консультацию по своему проекту. В конце мероприятии каждому участнику будет вручен именной сертификат. Также запланирован розыгрыш призов.

Семинар пройдет в конференц-зале «Лондон» отеля Park Inn by Radisson по адресу: Октябрьский район, улица Бородина, д. 25.

Начало — в 9.00.

Для бесплатного участия необходимо зарегистрироваться по ссылке: https://goo.gl/MDVGSG

Контакты SIGUR:

sigursys.com

info@sigursys.com

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