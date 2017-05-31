SIGUR примет участие в «Мастер-классах профессионалов безопасности 2017» в ...
SIGUR примет участие в «Мастер-классах профессионалов безопасности 2017» в Краснодаре 20 июня
Новости участников портала \\ 18.06.2017 14:04 \\ SIGUR | управление доступом \\ Нижний Новгород
20 июня 2017 года в Краснодаре состоится семинар из серии «Мастер-классов профессионалов безопасности 2017», которые уже не первый год организует компания «Видеоглаз» в десятке крупных городов России.
20 июня 2017 года в Краснодаре состоится семинар из серии «Мастер-классов профессионалов безопасности 2017», которые уже не первый год организует компания «Видеоглаз» в десятке крупных городов России.
В программе семинара - 6 ёмких и содержательных докладов от инженеров и технических директоров компаний-участниц, посвященных как возможностям продуктов, так и их практическому применению на примере конкретных кейсов. Помимо SIGUR среди участников такие компании как: baseIP, Axis, IPTRONIC и Western Digital.
В перерывах будет работать демо-зона, где участники семинара смогут вживую познакомиться с оборудованием каждого из вендоров, а также получить развернутые ответы на интересующие вопросы от экспертов отрасли. Обратившимся за консультацией вендоры приготовили специальные скидки на свою продукцию.
Семинар состоится в отеле «Rimar Hotel» по адресу: ул. Кубанская Набережная, 44, 46. Начало - в 9.00.
Участие бесплатное, количество мест - ограничено. Зарегистрироваться и подробнее познакомиться с программой семинара можно по ссылке: http://krasnodar.videoglaz.ru/
«Мастер-классы профессионалов» - серия уникальных мероприятий, ценных не только с точки зрения получения актуальной информации о возможностях систем безопасности, то также выступающих источником практических знаний, площадкой для профессионального общения и открытого диалога.
Напомним, что в этом году SIGUR выступает также в качестве генерального спонсора данной серии семинаров.
Контакты SIGUR:
www.sigursys.com
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