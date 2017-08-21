Sigur интегрирован со считывателями рисунка вен ладоней BioSmart

Новости участников портала \\ 31.08.2017 12:17 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

В Sigur добавлена интеграция со считывателями вен ладоней BioSmart. Вносить и удалять биометрические шаблоны теперь можно непосредственно из интерфейса Sigur без использования дополнительного ПО.

В Sigur добавлена интеграция со считывателями вен ладоней BioSmart. Вносить и удалять биометрические шаблоны теперь можно непосредственно из интерфейса Sigur без использования дополнительного ПО.

Программное обеспечение производителя считывателей, компании ProSoft, используется только для первичной настройки на стадии пусконаладки системы. Для штатной работы оно не потребуется. Добавляются биометрические шаблоны как и другие данные сотрудников (к примеру, ФИО, должность, отдел и так далее) на вкладке «Персонал» ПО Sigur.

Для более удобного занесения биометрических шаблонов в систему можно использовать настольный считыватель BioSmart DCR-PV, который подключается к рабочему месту по USB. Кроме этого также могут использоваться сами устройства - BioSmart PV-WTC.

При работе со считывателями BioSmart система Sigur поддерживает 4 схемы доступа:

только по биометрическому признаку;

только по карте;

либо по карте, либо по биометрическому признаку;

двойная идентификация: карта + биометрический признак;

В отличии от обычной биометрии по отпечатку пальца этот способ идентификации не зависит от состояния кожи - порезов или загрязнений, - поэтому может применяться в том числе и на объектах, работа сотрудников которых связана с ручным трудом.

Подробнее об интеграции смотрите на странице.

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