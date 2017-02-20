СИГМА-ИС и компания «Видеоглаз» представляют новые АРМ модули в СПО ИНДИГИРКА

Новости участников портала \\ 27.02.2017 10:20 \\ ВИДЕОГЛАЗ \\ Москва

В составе СПО ИНДИГИРКА появилось несколько новых модулей: ИД-СПО-АБП. АРМ - бюро пропусков, ИД-СПО-АТЗ. АРМ - терминал заявок, ИД-СПО-АБП. АРМ - согласование заявок и ИД-СПО-КПП. АРМ - контрольно-пропускной пункт. Новые АРМ модули служат для оформления пропусков, для формирования и утверждения заявок, а также для управления доступом и фото-идентификации пользователей. По вопросам приобретения необходимых для работы лицензий обращайтесь в компанию «Видеоглаз».

Компания СИГМА-ИС сообщила о появлении четырех новых АРМ модулей, работающих в составе СПО ИНДИГИРКА. Эти модули предназначены для подготовки заявок на оформление пользователей (посетителей, постоянных или временных сотрудников), для согласования заявок, для выдачи пропусков с занесением в базу данных, для фото-идентификации на КПП и для управления проходом через контролируемые СКУД точки.

Модуль ИД-СПО-АТЗ. АРМ, или терминал заявок, предназначен для подготовки заявок на разовые, постоянные или временные пропуска с возможностью просмотра и редактирования. Заявка, созданная на терминале ИД-СПО-АТЗ. АРМ, попадает в модуль согласования ИД-СПО-АБП. АРМ для ее утверждения (или отказа в выдаче пропуска). Если заявка отклонена, то указывается причина отказа, а если утверждена, то она передается в еще один новый модуль - ИД-СПО-АБП. АРМ, или бюро пропусков.

Среди возможностей модуля «бюро пропусков» - создание пропуска на основе поступившей заявки или вручную, занесение в базу персональных данных сотрудников и посетителей. Этот модуль используется для выдачи пропусков, для их замены, блокировки или разблокировки, а также для ведения отчетов по посетителям и по постоянным или временным сотрудникам. В режиме администратора модуль ИД-СПО-АБП. АРМ служит для создания списков лиц с учетом их полномочий, для формирования списков подразделений, для конфигурирования, для импорта списков и т.п.

Последний новый АРМ модуль - ИД-СПО-КПП. АРМ, или контрольно-пропускной пункт, «отвечает» за фото-идентификацию пользователей, также он используется для вывода личных данных (для сверки с паспортом или другим документом) и для управления разрешениями на проход через точки доступа в составе СКУД. Таким образом, при наличии новых модулей в составе СПО ИНДИГИРКА максимально упрощается ведение базы данных пользователей, оформление пропусков и контроль прохода. Перечень требуемых лицензий вы можете уточнить в компании «Видеоглаз».

Источник: www.videoglaz.ru