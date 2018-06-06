Серверы производства компании "ВИТ-Центр" удостоены золотого знака качества XXI ...
Серверы производства компании "ВИТ-Центр" удостоены золотого знака качества XXI века
Новости участников портала \\ 04.07.2018 14:02 \\ ООО "ВИТ-Центр" \\ Санкт-Петербург
Серверы серии Prof-IT успешно прошли проверку экспертной комиссии ФБУ "Ростест-Москва" и удостоились высокой награды - золотого знака качества XXI века. "Вит-Центр" имеет опыт десятилетний опыт производства серверного оборудования различного назначения, за которые произведено более 5000 серверов
Серверы серии Prof-IT успешно прошли проверку экспертной комиссии ФБУ "Ростест-Москва" и удостоились высокой награды - золотого знака качества XXI века.
"Всероссийская Марка (III тысячелетие). Знак качества XXI века" - долгосрочный проект, направленный на продвижение качественных товаров, услуг и передовых технологий на российский рынок, решение стратегических задач импортозамещения. За время проведения Программы Знака качества были удостоены более 14 000 видов продукции, услуг и технологий, представленных предприятиями России и стран СНГ.
Экспертное жюри по достоинству оценило продуманный подход к формированию технологических процессов, качество производства и обязательное тестирование на специализированном нагрузочном стенде всего производимого оборудования.
Награда дает право официально маркировать свою продукцию соответствующим Знаком качества.
Данат Садеков, генеральный директор компании "ВИТ-Центр": "Результаты проверки экспертной комиссии ФБУ "Ростест-Москва" и последующее присвоение золотого знака качества XXI века, явились заслуженным итогом многолетней непрерывной совместной работы коммерческих и технических специалистов компании, связанной с поставкой программно-аппаратных платформ под различные задачи наших Заказчиков и Партнеров.
Существенный вклад в высокую надежность нашей продукции вносят 2 фактора:
- непрерывный внутренний технический контроль формирования коммерческих конфигураций;
- обратная связь от инженеров, обслуживающих объекты, на которых эксплуатируются серверы и системы хранения данных различных производителей, в том числе и нашего производства."
Компания "ВИТ-Центр" - современный системный интегратор, выполняющий работы по созданию и сопровождению комплексных систем безопасности и информационных систем для объектов различного назначения. Компания специализируется на поставке решений и услуг в области современных информационных технологий и комплексных систем безопасности, систем автоматизации и жизнеобеспечения.
Собственное производство высоконадежных серверов Prof-IT, систем хранения данных SANata, рабочих станций V-BOX, вычислительных платформ промышленного исполнения позволяет компании предлагать решения с оптимальным соотношением цена/производительность с учетом различных нюансов, из-за которых серверы иностранного производства могут не подойти по ряду параметров. В ряде случаев, для проверки соответствия всем требованиям Заказчиков, "ВИТ-Центр" предоставляет сервер или систему хранения данных на тест или проводит техническую демонстрацию сервера, настроенного под ТЗ заказчика, на собственном тестовом стенде.
"Вит-Центр" имеет опыт производства серверного оборудования различного назначения более 10 лет, за которые произведено более 5000 серверов, видеосерверов и платформ для хранения данных".
За подробной информацией обращайтесь в отдел продаж компании "ВИТ-Центр"
https://vit-center.ru/news/servery_proizvodstva_kompanii_vit_tsentr_udostoeny_zolotogo_znaka_kachestva_xxi_veka/
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