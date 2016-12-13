Серия бюджетных камер Eco марки Alteron by Smartec

Новости участников портала \\ 19.12.2016 17:45 \\ АВАЛОН \\ Москва

Компания "АВАЛОН", партнер Smartec, представляет новую линейку бюджетных AHD-камер видеонаблюдения с ИК-подсветкой Alteron Eco.

Линейка представлена качественными бюджетными компактными видеокамерами эконом-класса с разрешением 720P или 1080P и частотой 25 к/с. При этом, чувствительный элемент в различных вариантах исполнения 1/2.7", 1/4" и 1/3", а объектив как фиксированный, так и вариофокальный.

Купольная камера наблюдения KAD03 Eco предназначена для установки внутри помещений, остальные купольные камеры KAV01 Eco, KAV02 Eco и KAV03 Eco и видеокамеры в стандартном цилиндрическом корпусе KAB01 Eco, KAB02 Eco, KAB03 Eco и KAB04 Eco - обладают классом защиты IP66 и диапазоном рабочих температур от -30ºС до +50ºС, т.е. подходят для уличной установки.

Инфракрасная подсветка у новых камер видеонаблюдения Alteron by Smartec семейства Eco работает на расстоянии до 20, а в некоторых моделях - до 30 метров.

Стоимость новинок варьируется от 1750 до 5250 рублей в зависимости от модели.

Доступное по цене и качественное оборудование для малых и средних систем видеонаблюдения Alteron by Smartec - наиболее востребовано среди проектировщиков и инсталляторов, поскольку даже при небольшом бюджете заказчик может рассчитывать на профессиональный уровень предлагаемого решения.