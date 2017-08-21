Семинары НВП Болид и Roxton в Новосибирске
Семинары НВП Болид и Roxton в Новосибирске
Новости участников портала \\ 05.09.2017 16:18 \\ ООО Корпорация "Грумант" \\ Новосибирск
Корпорация «Грумант совместно с партнерами НВП Болид и ROXTON приглашает Вас принять участие в семинарах в Новосибирске.
Ведущий: Кочнов О.В.
Время проведения: с 10:00 до 14:00
Место проведения: г. Новосибирск, Вокзальная Магистраль, д. 1, гостиница «Новосибирск», конференц-зал «Нижний Новгород», 2-ой этаж.
Дата: 27.09.2017
Приглашаем: Специалистов компаний по безопасности и представителей заинтересованных организаций.
Докладчики: Горяченков Максим Сергеевич, руководитель отдела технической поддержки НВП «Болид». Гулюгин Александр Александрович, руководитель сектора обучения НВП «Болид».
Время проведения: 10:00-17:00
Место проведения: г. Новосибирск, ул. Вокзальная Магистраль 1, гостиница Новосибирск, конференц-зал «Новосибирск».
Узнать подробнее и записаться о на www.grumant.ru
Ждем Вас!
Новости участников портала
STC-IPM3509A Estima - широкие возможности видео в антивандальном исполнении
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Серия OPTi обогатилась новой видеокамерой STC-IPM3509 Estima в вандалозащищенном корпусе из металла с классом защиты IP66 и оснащенной моторизованным объективом 2.8-12 мм с автодиафрагмой.
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Уникальное предложение от компании: IP-видеокамера DC-T1234WR с моторизованным трансфокатором, PIR сенсором и LED прожектором по специальной цене!
В ШКОЛУ С УМКОЙ - Глонасс устройства для детей
Новости участников портала \\ 05.09.2017 12:11 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург
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Новый HD-AHD видеорегистратор MASTER в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 05.09.2017 10:59 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
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IDIS: видеонаблюдение и аналитика для магазина Л’Этуаль
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Создание надежной системы безопасности, отвечающей современным тенденциям рынка, одно из самых популярных требований заказчика.
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Новости участников портала \\ 04.09.2017 13:20 \\ IDIS \\ г.Москва,
Компания IDIS уделяет большое внимание такой серьезной и острой проблеме как сетевая безопасность.
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Новости участников портала \\ 04.09.2017 12:12 \\ АРМО-Системы \\ Москва
Компактные габариты и небольшой вес кожуха из алюминия (около 3 кг) способствуют многовариантности его установки на объекте.
Новые гибридные видеорегистраторы Polyvision в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 04.09.2017 11:11 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» сообщает о поступлении в продажу новых гибридных видеорегистраторов Polyvision PVDR-04HR2 Rev.E и PVDR-A1-04P1 v.5.4.1.
Новая IP-видеокамера eVidence в ТД «Лидер-СБ»
Новости участников портала \\ 01.09.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва
ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новой IP-видеокамеры eVidence Apix - Dome / E2 WDR 2712 AF.
Другие новости
STC-IPM3509A Estima - широкие возможности видео в антивандальном исполнении
"СМАРТЕК СЕКЬЮРИТИ" \\ 05.09.2017 16:14
IDIS Russia: Новая IP-камера по специальной цене
IDIS \\ 05.09.2017 15:18
В ШКОЛУ С УМКОЙ - Глонасс устройства для детей
ООО "Элеста" \\ 05.09.2017 12:11
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Новое на портале \\ 21.08.2017
ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС
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Уважаемые журналисты, фотографы и видеоблогеры! Ждем вас 9 и 10 сентября в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» на выставке «Выстрел 2017!» – первом мероприятии в России, посвященном многообразному миру спортивной стрельбы. День города – это повод отлично провести время всей семьей, а выставка «Выстрел 2017!» даст вам возможность сделать эти осенние выходные интересными и запоминающимися.
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Кибербезопасность в промышленной автоматизации
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