Семейство продуктов Smartec пополнили считыватели смарт-карт Mifare для работы на ...

Новости участников портала \\ 03.10.2018 13:10 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Защита от несанкционированного прохода по картам с одинаковыми номерами чипов достигается применением идентификаторов Mifare c длиной номера (UID) 7 байт

«АРМО-Системы» представила Mifare-считыватель ST-PR010MF58-BK торговой марки Smartec, который поддерживает карты Mifare 7B UID и Mifare Plus X 2K 7 UID и снабжен интерфейсом Виганд 58. Новинка может эксплуатироваться в условиях высокой влажности и запыленности, в соответствии с классом IP68, и работоспособна при температурах от -45 до +60 °С, а прочный пластиковый корпус обеспечивает защиту от вандалов. Следует отметить, что для связи с контроллером данный считыватель смарт-карт использует интерфейс Виганд 58, а для «общения» с пользователем – звуковую и световую индикацию.

Высокий уровень безопасности приемо-передачи идентификационного кода (ID) ST-PR010MF58-BK обеспечивает за счет использования криптографических алгоритмов аутентификации. Идентификаторы Mifare, с которыми работает данный считыватель смарт-карт, в своей конструкции имеют чип с защищенной памятью. Память чипа разделена на секторы, каждый из которых содержит 4 блока, три из которых используются для хранения данных приложений (напр., для идентификации личности владельца или учета рабочего времени сотрудника), а четвертый содержит специальный код, защищенный криптоключом. При считывании смарт-карты ридер использует такой же криптоключ для получения кода и доступа к данным, чем достигается высокий уровень защиты информации от взлома и клонирования.

Бесконтактное «чтение» ID смарт-карт Mifare осуществляется на расстоянии 50-80 мм со скоростью менее 10 мсек, за счет чего PR010MF58-BK может устанавливаться в СКУД с повышенной проходимостью (например, в офисах). При этом для связи с контроллером считыватель смарт-карт использует интерфейс Wiegand 58, который поддерживается большинством контроллеров СКУД. Благодаря этому, а также за счет высокого уровня защиты данных, новый карт-ридер Smartec будет лучшим выбором как для систем контроля доступа складов/служебных помещений магазинов, так и для СКУД многих уличных объектов. Кроме того, этот же считыватель может использоваться для учета рабочего времени персонала.

Защита от несанкционированного прохода по картам с одинаковыми номерами чипов достигается применением идентификаторов Mifare c длиной номера (UID) 7 байт. Такие чипы с 7-байтными идентификационными номерами используются в карточках стандартов Mifare 7B UID и Mifare Plus X 2K 7 UID, с которыми и работает новый считыватель смарт-карт. В отличие от более ранних 4-байтных идентификаторов, 7-байтные не повторяются, а их уникальность контролируется при присвоении UID по специальной базе, которая не «заполнится», как минимум, до 2050 года.

Независимость от погодных условий в широком диапазоне температур и влажности позволяет устанавливать данные считыватели смарт-карт не только в помещениях, но и на улице. Производитель гарантирует стабильную работу ST-PR010MF58-BK при температурах от -45 до +60 °С и относительной влажности до 95%, а также высокой запыленности (класс «герметичности» IP68). При этом прочный пластиковый корпус считывателя обеспечивает защиту от вандалов, что востребовано при работе в уличных условиях.

Вандалозащищенный считыватель смарт-карт ST-PR010MF58-BK марки Smartec появился на российском рынке и доступен для заказа в компании «АРМО-Системы» по розничной цене 60 USD, включая НДС. Получить дополнительную информацию об этом считывателе и многих других устройствах марки Smartec для систем контроля и управления доступом можно по электронной почте info@smartec-security.ru и по телефону 8 (800) 787-33-43 в отделе продаж компании «АРМО-Системы», а также в региональных офисах «АРМО».