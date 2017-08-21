Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе

Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе

Шестеро цыган распылили огнетушитель в банном комплексе

Новости участников портала \\ 31.10.2017 18:16 \\ Дельта - системы безопасности \\ г. Москва

Случай произошел в Самаре

По-настоящему курьезный случай произошел в Самаре. Глубокой ночью на станцию мониторинга Дельта поступил сигнал из банно-оздоровительного комплекса в одном из районов города.

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Новости участников портала

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Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 шлейфов

Новый охранно-пожарный прибор ВЭРС на 99 адресных извещателей LEONARDO от System Sensor и 16 шлейфов

Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:48 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Для удобства и оперативного управления устройствами, составляющими логически единую группу, шлейфы сигнализации и адресные извещатели могут объединяться в разделы (максимум 24).

Зональный контроль в Sigur – дополнительные функции и возможности

Зональный контроль в Sigur – дополнительные функции и возможности

Новости участников портала \\ 31.10.2017 15:18 \\ Sigur - Управление доступом \\ Нижний Новгород

Возможности зонального контроля в Sigur можно использовать не только для пресечения повторных проходов, но и для других целей: более точного учета рабочего времени, временной блокировки пропусков и создания эвакуационного отчета.

Конференция PROIPvideo2018 - успей определить темы докладов

Конференция PROIPvideo2018 - успей определить темы докладов

Новости участников портала \\ 31.10.2017 13:49 \\ Видеомакс, ООО \\ Москва

PROIPvideo2018 – первая конференция для проектировщиков, где темы докладов выбираешь ты! 60 человек уже проголосовали. Определены темы-фавориты!

SkyDNS и ESET для образования – полная защита от интернет-угроз

Новости участников портала \\ 31.10.2017 13:21 \\ SkyDNS \\ Екатеринбург

Лидеры российских рынков облачной контент-фильтрации и антивирусов для сферы образования, компании SkyDNS и ESET, предоставляют учебным заведениям возможность приобрести на один год со скидкой пакет решений -контент-фильтр и антивирус.

Новый видеодомофон Tor-net в ТД «Лидер-СБ»

Новый видеодомофон Tor-net в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 31.10.2017 11:36 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу нового видеодомофона Tor-net TR-33M W.

В ассортименте Honeywell появились IP-видеорегистраторы с PoE для записи 12 Мп видео от 16 камер

В ассортименте Honeywell появились IP-видеорегистраторы с PoE для записи 12 Мп видео от 16 камер

Новости участников портала \\ 30.10.2017 15:53 \\ АРМО-Системы \\ Москва

Одновременно обслуживать до 16 IP-камер и обрабатывать видеопотоки с разрешением до 12 Мп новому NVR позволяет мощный 4-ядерный процессор.

Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Бесплатный ВЕБИНАР по охранной системе ЮПИТЕР

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:47 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Приглашаем на бесплатный вебинар об охранных системах Юпитер.

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеокамеры Dahua в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 30.10.2017 11:03 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеокамер Dahua DH-IPC-HFW2121RP-VFS-IRE6 и DH-IPC-HFW5231EP-Z12-S2.

Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!

Питайте правильно! Блоки питания в СПИСКЕ!

Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:49 \\ ООО "Элеста" \\ Санкт-Петербург

Вышел обновленный Список технических средств безопасности

Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новые IP-видеорегистраторы RVi в ТД «Лидер-СБ»

Новости участников портала \\ 27.10.2017 11:06 \\ ТД «Лидер-СБ» \\ Москва

ТД «Лидер-СБ» объявляет о поступлении в продажу новых IP-видеорегистраторов RVi-IPN4/1-4K и RVi-IPN16/2-16P-4K.

Другие новости

Компания TerraLink подтвердила статус Платинового Партнера HID Global

ООО "ТерраЛинк" \\ 03.11.2017 18:57

Видеорегистратор IDIS DR-1204P — идеальное экономичное решение для малого и среднего бизнеса

IDIS Russia \\ 03.11.2017 16:03

Сравнение контроллеров Z5R-box и CMD DS-C01

ТЕКО \\ 03.11.2017 13:34

Новости

Требуются монтажники!!

Новое на портале \\ 21.08.2017

ООО «ГК «УРАЛ» требуются монтажники ОПС

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Конференция "Умный город 2017" готова! Регистрируйтесь и приходите 22–24 ноября!

Выставки \\ 03.11.2017

Конференция "Умный город 2017" станет лучшей по теме цифровой трансформации и Интернета вещей в контексте создания умных городов, умного транспорта и умных зданий за все годы форума All-over-IP. 10-й форум All-over-IP проходит 22–24 ноября 2017 года в Москве, КВЦ "Сокольники", пав. 4.

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

ESET: мошенники угоняют аккаунты криптовалютной биржи Poloniex

Информационная безопасность \\ 02.11.2017

Эксперты ESET обнаружили новую мошенническую кампанию в Google Play. Ее жертвами стали пользователи популярной криптовалютной биржи Poloniex.

Статьи

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

IDIS рассказал SourceSecurity о результативности технологий Машинного Обучения и Искусственного интеллекта

Видеонаблюдение \\ Потенциальное воздействие нейросетей и искусственного интеллекта (ИИ) проясняется на рынке только сейчас. Такие поставщики систем видеонаблюдения, как IDIS, развивают технологии машинного обучения и начинают работы по их внедрению через несколько месяцев.

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Найден способ блокировки Bad Rabbit

Защита информации \\ Эксперты нашли способ заблокировать активность нашумевшего шифровальщика Bad Rabbit, терроризирующего СМИ России и Украины.

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Bad Rabbit: новая эпидемия шифровальщика

Защита информации \\ В 2017 году уже было зафиксировано две крупнейших эпидемии шифровальщиков — мы говорим про здорово нашумевшие WannaCry и ExPetr (он же Petya и одновременно NotPetya) — а теперь, похоже, начинается третья. На этот раз шифровальщика зовут Bad Rabbit — по крайней мере такое имя написано на странице в даркнете, на которую его создатели отправляют за выяснением деталей.

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Сложные пароли не должны быть трудными для запоминания

Защита информации \\ Билл Бёрр – человек, занимающийся общими правилами по созданию сложных паролей, которые, по его мнению, должны обязательно сочетать буквенно-цифровые символы и чередовать прописные и строчные буквы, - признал свою ошибку. По словам Бюрра, эти правила «сводят людей с ума», при этом не обязательно, что пароли получатся сильными.

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